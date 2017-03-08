Более 30 человек погибли в теракте в госпитале Кабула

Больше 30 человек стали жертвами теракта, произошедшего утром 8 марта в госпитале в Кабуле, сообщает 8 марта Reuters со ссылкой на министерство обороны Афганистана. ​

Сначала на территории госпиталя Сардара Мухамамад Довудхана произошел взрыв, после чего трое боевиков зашли в здание. Они были вооружены автоматами и ручными гранатами. Работник госпиталя рассказал Reuters, что один из боевиков был одет в белый халат. Он убил пациента и одного сотрудника больницы.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщал о 15 погибших. Минобороны Афганистана располагало информацией о трех погибших и 60 раненых.

Ответственность за теракт на себя взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».