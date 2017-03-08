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08.03.2017 14:43

В Apple заявили об устранении упомянутых WikiLeaks уязвимостей

Представители компании Apple заявили, что в последней версии iOS было ликвидировано большинство уязвимостей, о которых говорилось в документах, опубликованных WikiLeaks, передает ​TechCrunch.

«Несмотря на то что наш изначальный анализ показывает, что многие из уязвимостей были устранены в последней версии iOS, мы продолжим работать над тем, чтобы как можно быстрей обнаруживать и устранять любые обнаруженные проблемы», — сообщили они.

В компании также отметили, что преданы обеспечению безопасности конфиденциальности пользователей, однако рекомендуют своевременно обновлять программное обеспечение, несмотря на то, что оно разработано таким образом, чтобы сразу же обновлять настройки безопасности.

Ранее сообщалось, что сайт WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов Центрального разведывательного управления США, которые, по мнению руководства сайта, демонстрируют «хакерскую» программу ЦРУ и случаи ее применения в смартфонах Apple и Google, ОС Windows, в телевизорах Samsung.

Источник: Газета.ру


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