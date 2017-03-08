Петербургских феминисток задержали за акцию по "захвату Кремля"

Трое петербургских феминисток задержаны за акцию у московского Кремля.

Об этом "Фонтанке" 8 марта сообщили соратницы активисток.

По их словам, феминистки провели несанкционированную акцию, развернув на территории Кремля плакаты с лозунгами "Женщину – в президенты", "Нас большинство", "Женщину – в патриархи", "Вся власть – женщинам", "200 лет мужчины у власти – долой!" Надписи были выполнены на юбках и платках, в связи с чем участницам удалось пройти досмотр для прохода в правительственное здание. Кроме того, феминистки вывесили баннер "Национальная идея – феминизм" и зажгли файеры на одной из кремлевских башен.

По словам активисток, спустя некоторое время участницы акции были задержаны и доставлены в ОВД. На данный момент девушек отпустили из полиции. Протоколы составлять не стали по случаю праздника, сообщили активистки.

Отметим, что акция феминисток приурочена к Международному женскому дню. "В России декларируется равенство между мужчинами и женщинами. Однако на самом деле это равенство – миф. Разница в заработной плате между мужчинами и женщинами за равный (!) труд по данным Росстата составляет 40%. На всех статусных постах предпочитают видеть мужчин. Например, подавляющее большинство мировых судей – женщины. Но в Верховном и Конституционном суде почти все – мужчины. И это касается практически всех профессий. Не говоря уже о том, что 456 профессий женщинам запрещены. Это недопустимо", – говорится в заявлении феминисток.