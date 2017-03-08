В Сербии нашли семь утерянных в 1941 году картин Николая Рериха

Семь утерянных картин Николая Рериха обнаружены в собрании Национального музея Сербии в Белграде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на хранителя собрания иностранной живописи музея Елену Дергенц.

«В собрании Национального музея в Белграде хранятся семь картин Николая Рериха», — сказала Дергенц.

Отмечается, что полотна были утеряны после нападения Германии на Югославию в апреле 1941 года.

Ранее сообщалось, что картины художников Николая и Святослава Рерихов изъяты в Москве по делу о мошенничестве.