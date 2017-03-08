Пристройку завода им. Калинина на Васильевском тушат 17 расчетов

Больше шестидесяти пожарных работают днем 8 марта на Васильевском острове в Петербурге, где горит одноэтажная пристройка неработающего завода имени Калинина. Из-за большой площади пожару присвоили повышенный ранг сложности 1-БИС.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу, информация о возгорании по адресу Уральская улица, 1 поступила в полдень 8 марта.

Горит одноэтажная пристройка нефункционирующего завода имени Калинина. Огонь охватил 600 квадратных метров кровли и перекрытий. Из-за большой площади и угрозы распространения огня ранг сложности повысили, к тушению привлекли дополнительные силы.

На месте работают 67 человек и 17 расчетов. По данным спасателей, пострадавших нет.