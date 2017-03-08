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08.03.2017 13:39

Власти Малайзии впервые напрямую обвинили КНДР в убийстве Ким Чон Нама

Премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак впервые напрямую обвинил власти Северной Кореи в убийстве Ким Чон Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает 8 марта CNN.

«Все, что мы наблюдаем сейчас, стало результатом их (властей КНДР. — ред.) убийства своего собственного гражданина — на территории Малайзии — с использованием запрещенного химического оружия», — сказал Разак.

Телеканал сообщил, что в пресс-службе премьера подтвердили его слова, в которых он обвиняет власти КНДР в убийстве Ким Чон Нама.

Источник: Газета.ру


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