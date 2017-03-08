Лев Щеглов: Мы все облучены прогрессом

Психотерапевт и сексолог Лев Щеглов рассказал [Фонтанке. Офис] о том, как победить одиночество, и каждая ли женщина хочет букет на 8 марта.

- В Интернете предлагают взять в аренду дорогой букет цветов, мужчину, коробочку с ювелирными украшениями – на 10 минут для фото в социальные сети. Каков примерный психологический портрет клиентов таких сервисов?

– Это не очень умные, совершенно лишенные чувства иронии и загипнотизированные гламурным представлением о счастье люди. По сути, несчастные. То, что вы перечислили, требует запятой, а дальше – еда из папье-маше, секс по телефону, и вся жизнь по социальным сетям. На мой взгляд, это, конечно же, желание быть счастливой, и в этом смысле я не порицаю этих несчастных девочек, но – полная потеря индивидуальности, понимания самой себя, то есть самое страшное: не жить, а казаться. Индивидуальность – это дышать свежим воздухом, получать любовь от близкого человека, испытывать наслаждение от происходящего со мной лично и моими близкими. А здесь получается только демонстрация в соцсетях своего «счастья».

- Это спрос рождает предложение или наоборот?

– Любая мода гипнотизирует. Мода быть «крутым», успешным, современным, гламурным.

Когда я закончил медицинский университет и начал преподавать, как-то нужно было продемонстрировать студентам страдающую нервной анорексией. Это сейчас популярное слово. Тогда еще не все знали, что это такое. Проходили недели, мы не могли найти для демонстрации девушку, измучившую себя до дистрофии. Если сегодня надо провести демонстрацию, я могу организовать сто таких в течение часа. Мода ширится. Один из самых гениальных инструментов продвижения 21 века – это средства связи. Поэтому человек сегодня еще более слаб, от большого желания можно сделать страшные вещи. Люди недооценивают влияние трех каналов телевизора на большую часть россиян. Это Кашпировскому не снилось! Законодатель мод тут – массовая культура. И пришло к нам все по мере развития технических средств. Прогресс – это не плохо, но мы все немного облучены им. Есть те, кто понимает, что нужно принимать противоядие в виде критики, недоверия к информации, все подвергая сомнению, читая книги, заботясь о близких. Но мы все находимся в определенном поле излучения – это точно.

- Появилась новость: мужчины нашли новый способ сделать приятное, теперь они гасят кредиты своим любимым перед 8 марта.

– Это хорошая история. Плохо залезать в кредиты, но хорошо не лезть в массовость. Надо смотреть, что человеку нравится. Если у тебя близкая женщина в кредите, который ее мучает и беспокоит, а ты взял и погасил – это, я считаю, великолепно.

- А как мыслить позитивно? Если все вокруг плохо, можно ли себя заставить, искусственно создать радость?

– Можно. Не надо слушать советов отключить социальные чувства, не обращать внимание на то, что происходит вокруг. Человек – существо социальное, и если он живет только своим маленьким мирком – это мещанин, обыватель в самом низком смысле. В то же время, как ни странно, очень многие не чувствуют потребности близких людей. И в данном случае я бы задумался, что хочет твой близкий человек женского пола: дочь, мать.. Повальная цветомания – с одной стороны мило, с другой – легче букетом заткнуть дырку, когда ты не знаешь, чего на самом деле хочет твой близкий человек. Нужно быть личностью. Быть вне моды. Большинство людей не очень умны, загипнотизированы модой и желанием быть как все, быть с большинством. Если ты хочешь быть личностью, ты не должен быть с толпой.

- Нам пишут слушатели: а что делать, когда от своего одиночества на стенку лезешь?

– Это грандиозная проблема. В психологии даже, кроме бесконечных классификаций, есть понятие «одиночества в гнезде» – мать улетела, а птенец в гнезде и ему страшно. И одиночество в толпе – формально куча людей, в транспорте, на работе, есть подружки, а по сути – она одинока. Из общих советов – надо с этим работать. Где угодно можно познакомиться с мужчиной. Еще себя надо знать. Вот вы тургеневская девушка, вы ищете большую любовь, для вас важна литература, важна возможность поговорить. В данном случае клуб вряд ли подходящее место для знакомства. И наоборот. Далее – если человек знает, что с ним все в порядке, но не получается почему-то, надо пойти к психологу или психотерапевту. В этом ничего такого нет. Разбирать детство, проблемы, комплексы, и найдется заноза, которая сидит там, болит и не дает общаться с другими. Она вынимается зачастую, эта заноза.

- Кстати о женщинах. По данным последнего опроса ВЦИОМ, россияне считают Валентину Матвиенко умнее Екатерины II. За год Матвиенко снизила позиции в рейтинге красавиц и подняла – в списке умниц.

– Есть такой анекдот. Опрос среди боксеров. Правда ли что количество ударов по голове снижает уровень интеллекта? 5% ответили, что правда, 95% не поняли вопроса. Мне кажется вот, что у нас 95% не понимают вопроса. Мы живем в то время, когда происходит бесконечная подмена понятий. Патриотами зачастую называются те, кто не только разрушает психику людей, но и саму страну. Добрыми считают тех, кто делает зло и т д. Самая умная женщина – а что такое ум? Валентина Ивановна демонстрирует большой уровень цепкости и житейского ума. Интеллект у нее вполне. Но если все-таки говорить об уме, который включает в себя креативность, образованность, умение нестандартно мыслить – тут несколько другая история.

- В списке кандидатов на звание почетного жителя Петербурга она тоже есть.

– Она яркий, цепкий человек, но мы живём в Петербурге и здесь почетным гражданами должны быть те, кто имеет отношение к культуре города. Если на одну чашу поставить такие имена, как Матвиенко, патриарх Гундяев, министр чего-то, а на другую чашу –имена почетного гражданина Даниила Гранина, режиссера Александра Сокруров – моя симпатия склоняется в сторону второй чаши. Плохо, что мы сегодня, говоря о России как таковой, все время говорим: Суворов, Кутузов. Еще ужаснее, когда начинаем говорить: князь Владимир. Совсем недопустимое и позорное – Сталин. У нас такие имена, как Менделеев, Пушкин, Кюхельбекер, Грибоедов – они куда-то вообще съехали. Мы живем во времена потери авторитетов.

- А как относитесь к новостям о том, что по сети ходит петиция с требованием провести принудительную психиатрическую экспертизу Наталье Поклонской?

– Мне понятно, но неприятно. Я как психолог считаю, что она – человек с очень проблемной психикой и интеллектом. В то же время, принудительное обследование – это борьба со Сталиным методами самого Сталина. Карательная психиатрия. Дать оценку имеет право каждый. То, что она делает и говорит – проблемно и постыдно. Но – если она кривляется? Сегодня время фриков. Я могу перечислить кучу таких людей. Начнем с одного, потом будем всех психиатрически освидетельствовать. Люди, которые производят впечатление безумцев, на самом деле очень чувствительны к начальственным окрикам. Первый вариант – те, кого она считает своим начальством, на нее как следует окрикнут и поставят на место, она может успокоиться. Второй – она может осознать нелепость своих заявлений. Третий – это действительно станет клиническим случаем.

- В Финляндии легализуют гей-браки, и общество там отнеслось к этому в целом спокойно. А что касается нас и Светогорска, который граничит с Финляндией, там наоборот. Глава администрации Светогорска СергейДавыдов заявил, что его город свободен от людей с нетрадиционной ориентацией. Вы бы ему что порекомендовали?

– Во всех цивилизованных странах гей-браки признаются, нравится нам это или нет. В таких странах как Иран или Северная Корея – скорее, голову за это отрубят. Пропагандисты, запутывая нашего обывателя, говорят, что если так произойдет, у нас все станут геями. Послушайте, геями не становятся, геями рождаются. Это заунывная истина, которую знает любой профессиональный психолог. Общество не станет от этого гомосексуальным никогда. Второе – этот мэр сам, как любой наш гражданин, знает: если ты переехал границу Финляндии, сразу все вокруг становится чище, продукты в магазинах другие, люди спокойные. Назад едешь – грязь появляется, полупьяные мужики бредут, развалины. Чего добивается господин мэр? Он хочет забить мозг своим гражданам болтовней «ну там же зато все геи, а у нас мы их выведем дустом». Вместо того, чтобы поработать, он вопит о геях. Для не очень умных людей это пока работает.

- И напоследок: ваши рекомендации мужчинам и женщинам.

– Мужчинам я бы сказал: любовь – это величайшее чувство, но только это не божественное чувство, которое одному дано, а другому нет. Это можно в себе развить. Чтобы уметь любить и чувствовать другого человека, надо его изучать. Изучайте тех людей, которые вам интересны. Женщины хотят быть любимыми, и всегда у них главный вопрос – кем? А надо самой любить. Мужчины очень любят, когда их любят.