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08.03.2017 13:25

28 российских вузов вошли в предметный рейтинг QS

В ежегодно составляемый предметный рейтинг Quacquarelli Symonds (QS) вошли 28 российских вузов. В QS-2016 по 28 предметным областям вошли 17 вузов России. Полный список учебных заведений представлен 8 марта на сайте разработчика рейтинга. Среди российских лидеров рейтинга – Московский государственный университет, МИСиС, Санкт-Петербургский горный институт, МФТИ.

Кроме них в рейтинг попали Новосибирский государственный университет, МИФИ, СПбГУ, Санкт-Петербургский политехнический университет, Томский государственный университет и другие вузы.

МГУ вошел в 50 лучших вузов в области информатики, лингвистики, математики, физики и астрономии. 42-е место по специальности физика и астрономия также занял МФТИ. В 2017 году рейтинг составлялся по 46 различным дисциплинам, новыми оказались четыре специальности – анатомия и физиология, управление в гостиничном бизнесе и индустрии досуга, спортивные дисциплины, а также теология и религиоведение.


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