В сестрорецком отеле Retour горела баня

Пожарные утром 8 марта почти час тушили баню в Курортном районе Петербурга. По данным спасателей, посетителей в банном комплексе не было.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, информация о пожаре на Большой Купальной, 28, в Сестрорецке поступила в половине десятого утра. По этому адресу находится парк-отель Retour, который предлагает своим гостям дровяную баню.

Пожар в кирпичном одноэтажном здании силами 12 человек и трех расчетов потушили в 10:33. Огонь уничтожил помещение площадью 12 квадратных метров.

Спасателям сведения о пострадавших не поступали. В самом парк-отеле на вопросы «Фонтанки» отвечать отказались.