WikiLeaks: У ЦРУ есть 5 скрытых серверов прослушки, которые называются «Покет Путин»

Сайт WikiLeaks сообщил, что у ЦРУ есть пять скрытых серверов для прослушки, которые называются «Покет Путин», то есть «Карманный Путин». В Твиттере организации прикреплена ссылка на документы, в которых перечислены эти серверы и подробные данные о них.

Ранее WikiLeaks опубликовал первую часть документов ЦРУ, из которых следует, что специалисты этого ведомства, пользуясь уязвимостями операционных систем, имели доступ к переписке через мессенджеры, а также могли включать камеры и микрофоны телевизоров, подключенных к Интернету.