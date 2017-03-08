ДПС поздравляет с 8 Марта
Традиционно УГИБДД разных регионов страны дарит автоледи цветы 8 Марта, их коллеги из Архангельска придумали более необычное поздравление. Хотя и тюльпаны дамам за рулем накануне Международного женского дня они тоже вручали.
Видео с гигантской восьмеркой и поздравлением появилось накануне на канале YouTube архангельского УГИБДД:
"В рамках всероссийской акции «8 Марта – В каждый Дом» сотрудники различных подразделений МВД России подготовили оригинальные поздравления с Международным женским днем для представительниц прекрасного пола", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Во многих регионах нашей страны полицейские преподносят женщинам сюрпризы, вручая им букеты цветов, делясь радостью и хорошим настроением. "Неотъемлемой частью поздравительной программы стали флешмобы, в которых участвуют кинологи, сотрудники конной полиции, спецподразделений и Госавтоинспекции", – добавила Ирина Волк Видеоролики о проведенных флешмобах размещаются в социальных сетях на официальных аккаунтах МВД России и его территориальных подразделений. #мвдроссии #ИринаВолк #цветочныйпатруль #8марта #полиция #8мартавкаждыйдом #ВамЛюбимые #гибддб #пропагандагибддрб #гибддмежгорье #гибддгородмежгорьерб