ДПС поздравляет с 8 Марта

Сотрудники ГИБДД Архангельской области решили посвятить женщинам необычную праздничную акцию.

Традиционно УГИБДД разных регионов страны дарит автоледи цветы 8 Марта, их коллеги из Архангельска придумали более необычное поздравление. Хотя и тюльпаны дамам за рулем накануне Международного женского дня они тоже вручали.

Видео с гигантской восьмеркой и поздравлением появилось накануне на канале YouTube архангельского УГИБДД: