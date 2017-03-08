Стихи на 8 Марта - в поздравлении Путина

Президент подчеркнул, что недаром мужчины веками посвящали женщинам музыку и стихи, и отметил, что очень образно и точно сказал о женщине один из поэтов Серебряного века Константин Бальмонт.

"Женщина – с нами, когда мы рождаемся, /Женщина – с нами в последний наш час./ Женщина – знамя, когда мы сражаемся,/ Женщина – радость раскрывшихся глаз", — процитировал Путин стихи поэта.

"В женщине мы ищем и всегда находим все: и вдохновение, и утешение. Женщина – источник нашей собственной жизни и ее продолжение в детях. Но и женщины нуждаются в нашей мужской поддержке. Мы будем помнить об этом. И не только сегодня. Будем делать все, чтобы наши любимые были окружены вниманием и заботой, чтобы они чаще улыбались", — отметил президент в своем поздравлении.

Интересно, что накануне 8 Марта в соцсетях обсуждалась именно стихотворная форма поздравления с праздником. Но ожидали такую и от руководителей субъектов, и от губернаторов. Принимались ставки и заключались пари, но губернатор Полтавченко, например (как и спикер городского парламента Макаров), использовал в своем поздравлении прозу.