При пожаре на Замшиной улице пострадали две квартиры
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, информация о пожаре в доме 27/4 на Замшиной улице поступила в три часа ночи.
«Огромное пламя вырывалось с балкона пятого этажа», – написал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Огонь перекинулся на балкон соседней квартиры, а там было чем ему поживиться.
Пожарные по маршевой лестнице эвакуировали из дома 16 жильцов.
В однокомнатной квартире выгорело два квадратных метра обстановки. В двухкомнатной квартире горел балкон и обстановка одной из комнат.
Пожарные силами 12 человек и трех расчетов справились с огнем за 45 минут. Сведений о пострадавших спасателям не поступало.