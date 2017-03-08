При пожаре на Замшиной улице пострадали две квартиры

В Калининском районе Петербурга огонь из вспыхнувшей ночью 8 марта квартиры перекинулся к соседям. 16 человек ждали на улице, пока пожарные потушат две квартиры.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, информация о пожаре в доме 27/4 на Замшиной улице поступила в три часа ночи.

«Огромное пламя вырывалось с балкона пятого этажа», – написал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Огонь перекинулся на балкон соседней квартиры, а там было чем ему поживиться.

Пожарные по маршевой лестнице эвакуировали из дома 16 жильцов.

В однокомнатной квартире выгорело два квадратных метра обстановки. В двухкомнатной квартире горел балкон и обстановка одной из комнат.

Пожарные силами 12 человек и трех расчетов справились с огнем за 45 минут. Сведений о пострадавших спасателям не поступало.