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08.03.2017 10:34

При пожаре на Замшиной улице пострадали две квартиры

В Калининском районе Петербурга огонь из вспыхнувшей ночью 8 марта квартиры перекинулся к соседям. 16 человек ждали на улице, пока пожарные потушат две квартиры.
При пожаре на Замшиной улице пострадали две квартиры
vk.com/Пискаревка

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, информация о пожаре в доме 27/4 на Замшиной улице поступила в три часа ночи.

«Огромное пламя вырывалось с балкона пятого этажа», – написал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Огонь перекинулся на балкон соседней квартиры, а там было чем ему поживиться.

Пожарные по маршевой лестнице эвакуировали из дома 16 жильцов.

В однокомнатной квартире выгорело два квадратных метра обстановки. В двухкомнатной квартире горел балкон и обстановка одной из комнат.

Пожарные силами 12 человек и трех расчетов справились с огнем за 45 минут. Сведений о пострадавших спасателям не поступало.

 

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