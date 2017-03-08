Двое в масках не смогли взять кассу на АЗС и от злости кидались чипсами

Двое неизвестных появились на АЗС «ПТК», потребовали отдать им кассовый аппарат. Но администратор отказал гостям. Тогда они схватили с лотков продукты и начали в него ими кидаться. Когда «оружие» кончилось, "гости" ушли пустые.

По информации «Фонтанки», около трех часов ночи 8 марта двое неизвестных в балаклавах появились на автозаправочной станции «ПТК», расположенной на Народного Ополчения, 16. Они потребовали от администратора Вадима отдать им кассовый аппарат. При этом начали вести себя как налетчики из боевиков, крича: «Кассу давай!». Один же из них достал что-то похожее на обрезок трубы.

По данным «Фонтанки», у администратора было отличное настроение, так как 7 марта ему исполнилось 44 года. Мужчина, мягко говоря, невежливо отказал налетчикам. В ярости и бессилии парочка начала крушить лотки и кидаться в работника АЗС различными продуктами – чипсами, сыром. Вскоре предметы убеждения закончились, и "гости" без добычи удалились. Сотрудник станции проводил их взглядом, они скрылись во дворе дома 21 по Народного Ополчения.

И уж затем петербуржец рассказал этот фельетон полицейским 64 отдела Кировского района.