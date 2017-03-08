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08.03.2017 01:18

Застройщик «Планетограда» сохранит и защитит деревья

Застройщик «Планетограда» сохранит и защитит деревья
«Планетоград»

При строительстве нового малоэтажного комплекса «Планетоград» Setl City приняла решение максимально сохранить имеющиеся на участке зелёные насаждения.

Так, временный въезд на территорию стройплощадки проложен по существовавшей грунтовой дороге, благодаря чему стало возможным сохранить сосны, берёзы, липы, растущие вдоль проезда.

Помимо этого, строителям удалось сохранить огромную лиственницу, которая растёт под будущими окнами домов первой очереди. По оценкам специалистов, дереву уже порядка 30 лет.

Особое внимание будет уделено не только деревьям, но и крупным кустарникам. На территории строительства растёт множество пышных кустов сирени и боярышника, которые планируется пересадить или во дворы новых домов «Планетограда», или во дворы других объектов  Setl City – в зависимости от сезона и наличия подходящих участков земли.

Отметим, что это уже не первый опыт сохранения имеющихся на стройплощадке зелёных насаждений. Так, в прошлом году Setl City пересадила 38 взрослых елей с участка в Калининском районе Петербурга, где возводится ЖК «Полюстрово Парк», в квартал «GREENЛандия», который компания строит в Мурино Ленинградской области.

Эксклюзивным брокером проекта «Планетоград» выступает «Петербургская Недвижимость».


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Новости компаний
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08.03.2017 01:18

Застройщик «Планетограда» сохранит и защитит деревья

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