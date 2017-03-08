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08.03.2017 00:50

«Реал» и «Бавария» прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» обыграл итальянский «Наполи» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов и прошел в следующую стадию турнира. 

Как сообщает «Лента.ру», встреча проходила в ночь на среду, 8 марта, на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась со счетом 1:3.

В параллельной встрече мюнхенская «Бавария» на выезде обыграла лондонский «Арсенал» со счетом 5:1. 

В первом матче «Бавария» победила с аналогичным счетом.

8 марта ответные встречи проведут ПСЖ и «Барселона», а также лиссабонская «Бенфика» и дортмундская «Боруссия».

Источник: Лента.ру


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