«Реал» и «Бавария» прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» обыграл итальянский «Наполи» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов и прошел в следующую стадию турнира.

Как сообщает «Лента.ру», встреча проходила в ночь на среду, 8 марта, на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась со счетом 1:3.

В параллельной встрече мюнхенская «Бавария» на выезде обыграла лондонский «Арсенал» со счетом 5:1.

В первом матче «Бавария» победила с аналогичным счетом.

8 марта ответные встречи проведут ПСЖ и «Барселона», а также лиссабонская «Бенфика» и дортмундская «Боруссия».