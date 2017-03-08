Глава ОПЕК не ожидает пикового спроса на нефть в ближайшие годы

Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо не ожидает, что в ближайшие годы спрос на нефть может достичь пика. Об этом он заявил 7 марта на энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.

"Я разделю мнение Международного энергетического агентства о том, что пика спроса на нефть в ближайшие годы не будет. Мы (ОПЕК – Прим.ред.) провели свой анализ и пришли к такому же выводу", – сказал Баркиндо во время дискуссии о перспективах международного рынка нефти с председателем конференции Дэниэлом Ергиным и главой МЭА Фатихом Биролом.

ОПЕК также договорилась с производителями сланцевой нефти США продолжить диалог о стабилизации рынка.

"Я очень удовлетворен тем, что услышал от производителей труднодобываемой нефти (на ужине в Хьюстоне в преддверии конференции – Прим.ред.). Мы договорились поддерживать диалог, и некоторые из них подтвердили свое участие в работе рабочей группы ОПЕК – Международное экономическое агентство в Вене на следующей неделе", – сказал он.

Баркиндо добавил, что ОПЕК на своей встрече в мае рассмотрит членство Экваториальной Гвинеи в картеле.