В Сирии армия освободила от боевиков водонапорную станцию в Алеппо

Сирийская армия освободила от боевиков «Исламского государства» водонапорную станцию в селе Эль-Хафса в Алеппо, сообщило 7 марта Reuters.

Отмечается, что станция находилась под контролем боевиков два месяца. Она обеспечивает водой жителей Алеппо, которым до освобождения приходилось ее покупать.

Ранее в Сирии проправительственные силы при поддержке ВКС России, выбив из города боевиков запрещенной террористической группировки «Исламское государство», полностью овладели Пальмирой.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.