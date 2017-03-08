В Сирии армия освободила от боевиков водонапорную станцию в Алеппо
Сирийская армия освободила от боевиков «Исламского государства» водонапорную станцию в селе Эль-Хафса в Алеппо, сообщило 7 марта Reuters.
Отмечается, что станция находилась под контролем боевиков два месяца. Она обеспечивает водой жителей Алеппо, которым до освобождения приходилось ее покупать.
Ранее в Сирии проправительственные силы при поддержке ВКС России, выбив из города боевиков запрещенной террористической группировки «Исламское государство», полностью овладели Пальмирой.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
Источник: Газета.ру