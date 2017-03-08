Глава BP планирует расширить сотрудничество с Россией

Британская нефтегазовая BP хотела бы расширить сотрудничество с Россией, заявил 7 марта журналистам глава компании Роберт Дадли в кулуарах энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.

"Мы бы хотели (расширить сотрудничество с РФ — Прим. ред.). Нам нужно многое сделать. Мы сейчас вместе работаем над расширением нашего сотрудничества, над технологиями, и есть много работы за пределами России", — цитирует Дадли РИА Новости.

При этом глава BP затронул и состояние текущих проектов компании в России. Он отметил, что на них не оказали негативного влияния западные санкции.

"На проекты (в России — ред.), которые у нас сейчас есть, санкции не повлияли… Мы работаем в России давно, нам здесь легко", — заявил Дадли.

Дадли также рассказал, что планирует в июне принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.