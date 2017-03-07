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07.03.2017 23:50

Wikileaks: ЦРУ потеряло контроль над большей частью своего хакерского арсенала

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США утратило контроль над основной частью находящихся в его распоряжении средств для ведения войны в киберпространстве, сообщил 7 марта портал Wikileaks, созданный Джулианом Ассанжем.

«Недавно ЦРУ потеряло контроль над большей частью своего хакерского арсенала, включая вредоносные программы, вирусы, трояны, системы удаленного управления вредоносными программами и сопутствующую документацию. Эта экстраординарная коллекция, которая содержит более нескольких сотен миллионов строк кода, дает своему владельцу все возможности в сфере взлома, которыми обладает ЦРУ. Похоже, архив с этими данными был несанкционированным образом распространен среди бывших государственных хакеров и подрядчиков США, один из которых предоставил Wikileaks части архива», — сообщает портал.

Сотрудники Wikileaks опубликовали и изучили первую часть документов ЦРУ. В совокупности все «утечки» содержат 8761 материал. Портал Wikileaks присвоил утечкам ЦРУ название Year Zero и объявил это крупнейшей публикацией документов ЦРУ в истории. 

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в своем твиттере сообщил, что считает опубликованные WikiLeaks документы подлинными.

Источник: RNS


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