Госсекретарь США Тиллерсон пообещал Климкину сохранить санкции против России

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон и впредь будет поддерживать Киев, а санкции против России останутся пока в силе, сообщается 7 марта на сайте МИД Украины.

Об этом американский дипломат сказал по итогам встречи с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным.

Климкин поблагодарил США за солидарность «в борьбе Украины против агрессии России». По его словам, последовательная практическая поддержка Вашингтона позволила Украине достичь существенного прогресса в проведении реформ сектора безопасности и обороны.