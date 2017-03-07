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07.03.2017 23:14

СМИ: В совет директоров «Роснефти» может войти глава швейцарской Glencore

Крупнейший акционер, генеральный директор компании Glencore Айван Глазенберг может войти в состав совета директоров «Роснефти», сообщает 7 марта Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Вместе с совладельцем Glencore членом совета директоров российской компании может стать представитель суверенного фонда Катара Qatar Investment Authority (QIA), указывают источники, не называя его имени.

Это может произойти в этом году, указывают собеседники агентства. По их словам, это связано с покупкой Glencore и QIA акций «Роснефти».

Собеседники агентства подчеркивают, что «Роснефть» уже номинировала Глазенберга и неназванного представителя QIA в совет директоров «Роснефти».

Glencore и QIA завершили покупку 19,5% акций «Роснефти» 3 января 2017 года. В результате бюджет России получил 710,8 млрд руб. ($11,1 млрд, или €10,5 млрд).

В настоящее время в совет директоров «Роснефти» входят: помощник президента РФ Андрей Белоусов, гендиректор и председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин, Андрей Акимов, Олег Вьюгин, министр энергетики РФ Александр Новак и четыре иностранца — управляющий директор компании — оператора трубопровода «Северный поток — 2» Маттиас Варниг, президент группы компаний ВР Роберт Дадли, бывший топ-менеджер ВР Гильермо Кинтеро и бывший топ-менеджер ExxonMobil Дональд Хамфриз.

Glencore — швейцарская трейдинговая и производственная компания, представленная более чем в 50 странах мира. Компания имеет активы в сфере добычи и трейдинга металлов (медь, цинк, алюминий, железная руда), угля и нефти, а также сельскохозяйственной продукции. Выручка в 2015 году составила $172,7 млрд. Крупнейшим акционером компании является гендиректор компании Айван Глазенберг.

Катарский суверенный фонд инвестирует преимущественно вне Катара в акции публичных и частных компаний, в недвижимость, долговые ценные бумаги, валюту и деривативы. Фонд, в частности, владеет долями в Volkswagen, Barclays, Canary Wharf, Harrods, Credit Suisse, Heathrow, Glencore, Tiffany, Total.

 

Источник: RNS


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