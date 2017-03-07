СМИ: В совет директоров «Роснефти» может войти глава швейцарской Glencore
Крупнейший акционер, генеральный директор компании Glencore Айван Глазенберг может войти в состав совета директоров «Роснефти», сообщает 7 марта Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Вместе с совладельцем Glencore членом совета директоров российской компании может стать представитель суверенного фонда Катара Qatar Investment Authority (QIA), указывают источники, не называя его имени.
Это может произойти в этом году, указывают собеседники агентства. По их словам, это связано с покупкой Glencore и QIA акций «Роснефти».
Собеседники агентства подчеркивают, что «Роснефть» уже номинировала Глазенберга и неназванного представителя QIA в совет директоров «Роснефти».
Источник: RNS