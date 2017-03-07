Госконтракты Министерства обороны РФ освободили от казначейского контроля

Правительство усилит контроль за сделками по гособоронзаказу, но исключит казначейский контроль для подобных госконтрактов Минобороны.

Федеральное казначейство будет вести сопровождение государственных контрактов по гособоронзаказу, говорится в постановлении правительства, опубликованном 7 марта на официальном портале правовой информации. В справке отмечается, что это решение «позволит усилить контроль за расчетами по государственному оборонному заказу и направлено на исключение нецелевого расходования бюджетных средств и необоснованного завышения цен на оборонную продукцию».

При этом постановление выводит из-под контроля казначейства госконтракты в сфере гособоронзаказа, заключенных Министерством обороны. Также, согласно документу, казначейскому сопровождению не подлежат госконтракты, заключенные госзаказчиками при наличии банковского сопровождения, госконтракты по обеспечению органов внешней разведки средствами разведывательной деятельности, ФСБ — средствами контрразведывательной деятельности, «Росатома» — товарами, работами, услугами, связанными с ядерными боеприпасами и зарядами.

«Для сделок по гособоронзаказу характерна низкая платежная дисциплина, есть коррупционные факторы», – поясняет заведующий лабораторией военной экономики Института Гайдара Василий Зацепин.

«Система казначейского сопровождения достаточно жесткая, а освобождение госконтрактов от этого контроля «обеспечит свободу рук». Теперь казначейство и Минфин смогут контролировать движение бюджетных средств по таким контрактам только постфактум. Казначейское сопровождение — это механизм контроля за каждым платежным поручением, каждая операция контролируется», — пояснил эксперт.

Минфин в 2016 году ввел механизм казначейского сопровождения всех госконтрактов, авансирование которых измеряется в размере более 100 млн руб. Согласно приказам Минфина России и казначейства, все исполнители госконтрактов обязаны открывать счета в Федеральном казначействе, а получать средства станет возможным лишь после того, как запрос проверят.