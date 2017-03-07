Начальники генштабов России, Турции и США обсудили Сирию и Иран

Начальники генеральных штабов вооруженных сил России, Турции и США в ходе трехсторонней встречи в Анталье обсудили региональную безопасность в Сирии и Ираке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское Минобороны.

Также разговор шел о текущей ситуации по борьбе с терроризмом в Сирии в контексте повышения эффективности противодействия в будущем всем террористическим организациям.

Как отмечается, все стороны подчеркнули важность дополнительных мер для предотвращения инцидентов в ходе операций.

В свою очередь, в турецком Генштабе сообщили, что «с целью более эффективной борьбы с террористическими организациями были обсуждены дополнительные меры для того, чтобы предотвратить возникновение нежелательных инцидентов между военнослужащими трех стран».

Во встрече приняли участие начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, глава Генштаба ВС Турции Хулуси Акар и председатель комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.

3 марта Герасимов впервые за три года провел телефонные переговоры с главой Военного комитета НАТО Петром Павелом.

16 февраля состоялась двухсторонняя встреча Герасимова и Данфорда в Баку.