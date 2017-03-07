Сноуден считает подлинными документы WikiLeaks про ЦРУ

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в своем твиттере 7 марта сообщил, что считает подлинными документы ЦРУ, опубликованные сайтом WikiLeaks.

«Все еще изучаю опубликованные документы, но эти данные у WikiLeaks определенно что-то стоящее. Выглядят достоверно», — написал он.

Сноуден уточнил, что он так считает, потому что указанные в документах названия программ и офисов являются реальными.

«Их мог знать только кто-то работающий там», — подчеркнул он.