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07.03.2017 21:40

Wikileaks: ЦРУ может контролировать смартфоны с iOS и Android

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США имеет возможность контролировать смартфоны на операционных системах Android и iOS посредством вредоносных программ, следует из первой части документов, опубликованных 7 марта порталом Wikileaks.

«Например, конкретные вредоносные программы ЦРУ, как свидетельствует Year Zero (так Wikileaks обозначила первую часть опубликованных документов. — Прим.ред.), способны проникать, заражать и контролировать как телефоны на Android, так и программное обеспечение iPhone, на котором работают или работали учетные записи президента в Twitter. ЦРУ атакует это программное обеспечение, используя скрытые уязвимости безопасности (уязвимости нулевого дня). Если ЦРУ может взломать эти телефоны, то же самое могут сделать все остальные, кто обнаружил эту уязвимость. Пока ЦРУ держит эти уязвимости в секрете от Apple и Google (которые производят телефоны). Уязвимости не будут исправлены, и телефоны останутся взломанными», — сообщает Wikileaks.

Такие же уязвимости касаются широкого круга лиц, включая кабинет президента США (высшие должностные лица исполнительной ветви федерального правительства), Конгресс, топ-менеджеров, системных администраторов, сотрудников служб безопасности и инженеров, предупреждает Wikileaks.

Первая часть опубликованных документов состоит из 8761 документа и файла, в которых содержится информация о тайных хакерских операциях ЦРУ, включая список вредоносного программного обеспечения, которое используется спецслужбами для получения доступа к переписке пользователей и их местонахождении.

Источник: RNS


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