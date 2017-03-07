Саудовская Аравия посетовала на скорость сокращения нефтедобычи в России

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что уровень сокращения нефтедобычи в России в феврале 2017 года был недостаточным, передает 7 марта CNBC.

«Январь был приятным сюрпризом... Февраль был не так хорош — они делали это (Россия сокращала нефтедобычу. — Прим.ред.) недостаточно хорошо. У меня была хорошая, конструктивная встреча с моим коллегой из России Александром Новаком. Он сообщил мне, что первая неделя марта была очень позитивной», — сказал он.

Однако министр добавил, что, по его мнению, Россия сокращает нефтедобычу «медленнее, чем он хотел бы».

Ранее Глава Минэнерго России Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии обсудили на форуме CERAWeek реализацию соглашения по сокращению добычи нефти.