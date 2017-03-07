Подопечные фонда «Линия жизни» встретились со своим кумиром Сергеем Лазаревым в Петербурге

Известный певец Сергей Лазарев встретился с подростками после концерта, который прошел в петербургском Ледовом дворце.

Ребята – петербургские подростки, подопечные благотворительного фонда «Линия жизни». Они смогли встретиться со своим кумиром. После концерта известный певец Сергей Лазарев их принял в своей гримерке.

С юными Ксенией и Георгием, Сергей поговорил о творчестве и о жизни, затем подписал именные билеты, сфотографировался на память, получив от петербургских ребят неожиданные подарки – рисунки и сувенирную поделку.

Несколько лет Лазарев является лицом этого фонда и помогает им на своих концертах, участвует в акциях и фестивалях.

«Фонтанка» поинтересовалась у Сергея, не кажется ли ему, что благотворительностью в России занимаются по большей части известные актрисы – Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, Елизавета Боярская, Юлия Пересильд и многие другие.

«Нет, почему? Хабенский, Безруков, много других актеров создают свои фонды и стараются помогать. Просто, может быть, кто-то больше об этом говорит, кто-то меньше, но фондов достаточно много и я бы не сказал, что ими занимаются только актрисы», – высказал мнение Лазарев.

Фонд «Линия жизни» оказывает «адресную» помощь — оплачивает высокотехнологичные операции и приобретение специальных дорогостоящих медицинских инструментов, применение которых гарантирует каждому конкретному ребенку как минимум существенное улучшение качества жизни, как максимум — полное выздоровление.