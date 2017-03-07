Еще
21:51 07.03.2017
Пришлите свою новость!
21:40
Wikileaks: ЦРУ может контролировать смартфоны с iOS и Android
21:31
Украина пригрозила санкциями «дочке» Сбербанка
21:21
Саудовская Аравия посетовала на скорость сокращения нефтедобычи в России
21:20
Подопечные фонда «Линия жизни» встретились со своим кумиром Сергеем Лазаревым в Петербурге
21:10
Wikileaks: ЦРУ может взламывать защиту Telegram и WhatsApp
21:00
Защита Ильдара Дадина пожаловалась в ЕСПЧ на незаконное содержание в колонии
19:32
Следствие заинтересовалось финансированием центра Рерихов из Мастер-банка
19:25
Дадин подаст заявление на реабилитацию за содержание под стражей
19:23
СКР возбудил два дела после конкурса на раздевание в клубе Благовещенска
19:21
За отпор пьяным на вызове бригаду скорой наградили медалями
19:21
СМИ узнали о принудительном выкупе активов Ахметова в Крыму
19:19
В Центре Рерихов сообщили об изъятии дневников и рукописных архивов
19:17
Лужков назвал снос кирпичных пятиэтажек в Москве «дурным делом»
19:00
В «День без женщины» в США закроются некоторые школы
18:54
WikiLeaks опубликовал первую часть документов ЦРУ
18:48
Журналиста "Сноба", искавшего Давыдова в Светогорске, жители города сдали в ФСБ
18:45
Смольный может профинансировать строительство еще 36 км велодорожек в 2017-м
18:45
«Фонтанка» за 60 секунд — 7 марта
18:09
Финская Ekokem готова помочь Петербургу с «Красным Бором»
17:58
Уволившийся из-за дела Шакро Молодого экс-глава СК по ЦАО устроился в «Роснефть»
17:50
СМИ: Воду Байкала продадут китайцам
17:42
На «Пионерской» нашли подозрительный предмет
17:39
Полиция проводит проверку из-за нападения на журналистов в Кузьмолово
17:33
На перекрестке Жукова и Казакова проводится эксперимент со светофорами
17:29
Более 60 человек получили травмы из-за ледяного дождя в Москве
17:20
Финская взбесившаяся лошадь убежала в Россию, но вернулась
17:14
Bloomberg: Россия выходит из рецессии
17:07
Названа причина смерти Джорджа Майкла
17:00
СМИ: В Сирии погиб еще один россиянин
16:53
Ходорковский уйдет с поста председателя «Открытой России»
16:46
Эксперт: Рынок жилья может просесть уже в этом году
16:41
На Софийской опрокинулся «Ситроен»
16:37
За год пассажиропоток «Аллегро» вырос на треть
16:30
Дантист не помог Оганесяну выйти из “Крестов”
16:21
Трамп: Россия "перехватила" Крым
16:14
Даниил Гранин попросил Медведева сохранить музей в Исаакиевском соборе
16:05
Акция к 8 Марта «Весна в доме» поможет мамам особых детей
16:00
Роскомнадзор пожелал LinkedIn покоиться с миром
15:59
В Ораниенбауме проведут компьютерную диагностику деревьев за 2,7 миллиона
15:54
Городу-спутнику Южный начали готовить проект планировки
15:42
Сбербанк начал обслуживать клиентов по паспортам ДНР и ЛНР
15:35
В Австралии установили «женские» светофоры
15:28
Комиссия РПЦ исследовала бюст Николая II и не нашла мироточения
15:21
В СК переданы документы об оскорблении чувств верующих во время акции в Исаакиевском соборе
15:05
Против «Ростелекома» возбуждено дело из-за ограничения пропуска трафика
14:57
Трибуны на ЧМ-2018 займут "ложкари"
14:56
Борис Грызлов может возглавить кремлевский фонд, отвечающий за выборы в регионах
14:46
ФАС договорилась повысить цены на отправку писем по России
14:39
Консульство Болгарии: На «Кадиллаке»-нарушителе ездит не наш дипломат
14:38
В журналистов ЛОТ стреляли на Кузьмоловском кладбище
14:35
Вместо митинга градозащитников на Марсовом поле проведут праздник «Море волнуется»
14:32
Фильм «Красавица и чудовище» получил в России рейтинг 16+
14:31
Выборгский район попросит построить велодорожки вокруг станции метро «Проспект Просвещения»
14:26
В Петербурге в «убегающей» «Ладе» нашли пакет с патронами
14:24
В Омске из-за нехватки денег отключили Вечный огонь
14:18
Госдума одобрила запрет на «необычные» имена
14:15
Переигравший в компьютер колпинец напал с ножом на администратора клуба
14:10
В Альпах сошла сильнейшая лавина после землетрясения в Швейцарии
13:58
В Международном центре Рерихов изъяли 200 экспонатов
13:58
Гаишники заставляют автошколы зимой браться за лопаты
13:52
Полтавченко вышел из отпуска
13:46
Мутко анонсировал изменения в структуре РФС
13:41
Роскомнадзор запретил публиковать в Интернете настольную книгу детей из «групп смерти»
13:30
На Испытателей тягач смял «Жигули» о фургон
13:20
Адвокат: В деле о картине Брюллова КС поставил под угрозу презумпцию невиновности
13:11
LinkedIn в России останется заблокированным
13:06
В Швеции рассказали о предложении журналистов из России устроить инсценировку протеста за деньги
12:54
Сотрудники Центра Рерихов в Москве перегородили выход из музея
12:49
Двух сотрудников ГИБДД Красносельского района задержали по подозрению во взятке
12:45
Начальники Генштабов России, США и Турции встретились в Анталье
Предыдущие новости
Архив материалов
Доброе дело
Версия для печати
07.03.2017 21:20

Подопечные фонда «Линия жизни» встретились со своим кумиром Сергеем Лазаревым в Петербурге

Известный певец Сергей Лазарев встретился с подростками после концерта, который прошел в петербургском Ледовом дворце.

Ребята – петербургские подростки, подопечные благотворительного фонда «Линия жизни». Они смогли встретиться со своим кумиром. После концерта известный певец Сергей Лазарев их принял в своей гримерке.

С юными Ксенией и Георгием, Сергей поговорил о творчестве и о жизни, затем подписал именные билеты, сфотографировался на память, получив от петербургских ребят неожиданные подарки – рисунки и сувенирную поделку.

Михаил Садчиков-младший

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Несколько лет Лазарев является лицом этого фонда и помогает им на своих концертах, участвует в акциях и фестивалях.

«Фонтанка» поинтересовалась у Сергея, не кажется ли ему, что благотворительностью в России занимаются по большей части известные актрисы – Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, Елизавета Боярская, Юлия Пересильд и многие другие.

«Нет, почему? Хабенский, Безруков, много других актеров создают свои фонды и стараются помогать. Просто, может быть, кто-то больше об этом говорит, кто-то меньше, но фондов достаточно много и я бы не сказал, что ими занимаются только актрисы», – высказал мнение Лазарев.

Фонд «Линия жизни» оказывает «адресную» помощь — оплачивает высокотехнологичные операции и приобретение специальных дорогостоящих медицинских инструментов, применение которых гарантирует каждому конкретному ребенку как минимум существенное улучшение качества жизни, как максимум — полное выздоровление.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
07.03.2017 11:20

Tele2 ломает систему и переносит «пакеты»

Tele2 запускает новый этап рекламной кампании по продвижению коммуникационной платформы «Другие правила»
«Петербургская Недвижимость»
06.03.2017 13:57

Объявлен старт продаж в новом объекте в Приморском районе - ЖК «МореОкеан»

Объявлено начало продаж квартир в новом жилом комплексе комфорт-класса от Setl City под названием «МореОкеан»
«Главстрой-СПб»
06.03.2017 13:38

Компания «Главстрой-СПб» провела детский вокальный конкурс «Парад звезд»

Компания «Главстрой-СПб» подвела итоги детского вокального конкурса «Парад звезд»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Подопечные фонда «Линия жизни» встретились со своим кумиром Сергеем Лазаревым в Петербурге
Акция к 8 Марта «Весна в доме» поможет мамам особых детей
«Добрый Рок» отметит свое трёхлетие благотворительным концертом
В Петербурге запущено первое мобильное приложение «Хочу помочь»
Выставка «Про человека» памяти художника из ПНД открывается в Фонтанном доме
Фонд «Родительский мост» начинает в Петербурге акцию «Мост к детям»
В Александринке пройдет благотворительная лекция о событиях февраля 1917 года
В Петербурге заработает первый кинотеатр для слабовидящих и слабослышащих
В Петербурге в третий раз пройдет SpayDay
Фонд AdVita просит помочь собрать средства гигиены для онкобольных пациентов
Помогите пенсионерке собрать деньги на лекарства
Подарите девочке на 8 Марта жизнь
Помогите не потерять зрение
Мама: «Хочу поблагодарить всех, кто прочитает эту статью»
Аншлаг в Александринке: «Царь Эдип» поможет фонду «Острова»
Алеша не может дышать
Чтобы дышать и жить
Потомственному врачу требуется помощь
«Когда у меня вырастут пальчики?»
Василий Кичеджи: «Благотворительность не надо связывать с милостыней»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Трибуны на ЧМ-2018 займут "ложкари"

На намыв заселяться - по воздуху

Двое сотрудников ДПС в Петербурге уволены за «развод с ряжеными» после расследования «Синих ведёрок»

Сергей Николаев

На Большой Морской задержали крякавших оппозиционеров

ФСБ показала, как российский спецназ освобождал Пальмиру

ГУ МВД по СПб и ЛО

"Пиратов" со "станции" выносила скорая

© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.