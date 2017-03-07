Wikileaks: ЦРУ может взламывать защиту Telegram и WhatsApp

ЦРУ располагает средствами взлома защиты таких приложений, как Telegram, WhatsApp и Weibo. Об этом сообщается 7 марта в опубликованных порталом Wikileaks документах ЦРУ под кодовым названием Vault 7.

Первая часть опубликованных документов, получившая название Year Zero, состоит из 8761 документа и файла, в которых содержится информация о тайных хакерских операциях ЦРУ, включая список вредоносного программного обеспечения, которое используется спецслужбами для получения доступа к переписке пользователей и их местонахождении.