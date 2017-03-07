Защита Ильдара Дадина пожаловалась в ЕСПЧ на незаконное содержание в колонии

Защита активиста Ильдара Дадина пожаловалась в Европейский суд по правам человека на незаконное содержание в колонии, передает 7 марта РИА Новости со ссылкой на адвоката Ксению Костромину.

«Мы подали в Европейский суд по правам человека срочную жалобу на незаконное лишение Дадина свободы после решения президиума Верховного суда России о его оправдании. Сейчас мы готовим аналогичную жалобу в подмосковный Железнодорожный суд, где также будем ставить вопрос о незаконном удержании Дадина в колонии в период с 22 по 26 февраля», — сказала Костромина.

Она также рассказала, что Дадин после освобождения намерен заниматься защитой прав человека.

Также он заявил о намерении подавать в суд иск о реабилитации и компенсации вреда за незаконное уголовное преследование и лишение свободы.