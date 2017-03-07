Следствие заинтересовалось финансированием центра Рерихов из Мастер-банка

Следственные действия в Международном центре Рерихов связаны с финансированием, которое центр получал из обанкротившегося Мастер-банка. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с ходом расследования двух уголовных дел против руководства Мастер-банка. Фигурант одного из дел и двое участвующих в нем адвокатов подтверждают РБК, что спонсорская помощь центру Рерихов упоминалась в материалах следствия.

Мастер-банк был лишен лицензии в ноябре 2013 года, в январе 2014-го — признан банкротом: его долги превышали активы более чем на 17 млрд руб. Против руководителей Мастер-банка возбуждено два уголовных дела. Первое связано с картелем по обналичиванию, который, по версии следствия, создали менеджеры сразу нескольких банков. В частности, через Мастер-банк прошло около 700 млрд руб., а комиссия обнальщиков за незаконные операции составила около 5 млрд руб., сообщало Агентство по страхованию вкладов. Громкое дело инициировал антикоррупционный главк МВД, руководителей которого в дальнейшем обвинили в создании организованного преступного сообщества.

​Во втором деле речь идет о преднамеренном банкротстве Мастер-банка, по нему проходит бывший председатель правления финансового учреждения Борис Булочник. ​По версии следствия, он выдал подставным фирмам заведомо невозвратные кредиты на 61 млрд руб.

«В рамках большого дела [Мастер-банка], которое расследовал Следственный департамент МВД, [данных о финансировании центра Рериха] не было; этот факт был известен, но следствие он не интересовал. А в деле о банкротстве, которое расследует следственное управление МВД по Москве, эти вопросы поднимались», — сказал источник.

Эти сведения подтвердил РБК адвокат Иван Сустин, который представляет интересы фигуранта дела об обналичивании Евгения Рогачева. «Булочник финансировал центр Рерихов в качестве благотворительности. Но в том деле, в котором я участвую в качестве защитника, эта информация не фигурировала. Это другое уголовное дело, которое расследуется по статье о преднамеренном банкротстве. Мы допускаем, что данные обыски связаны с тем, что на центр Рерихов выводились существенные денежные средства из Мастер-банка», — заявил Сустин.

По его словам, следствие проверяет, ​«была ли это просто благотворительность или вывод денежных средств». «Если [руководству центра Рерихов] просто поступали выведенные средства, то ему ничего не грозит. А если оно участвовало в выводе — грубо говоря, «пилило» благотворительную помощь, — то ему грозит ответственность либо за уклонение от уплаты налогов, либо за мошенничество», — прокомментировал адвокат.