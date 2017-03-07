Дадин подаст заявление на реабилитацию за содержание под стражей

Защита Ильдара Дадина намерена подать заявление на реабилитацию за содержание под стражей с 30 января 2015 года, когда его отправили под домашний арест, по 22 февраля 2017 года, когда был отменен приговор суда. Об этом РБК сообщила супруга Дадина Анастасия Зотова.

Также адвокаты намерены обжаловать незаконное содержание Дадина под стражей с 22 по 26 февраля 2017 года. По словам Зотовой, Дадин хочет, чтобы его «реабилитировали и дали компенсацию». Она отметила, что сумма компенсации, которую он планирует истребовать, еще обсуждается.

Эту информацию РБК подтвердили адвокаты Ксения Костромина и Алексей Липцер. «Что касается обжалования незаконного содержания под стражей, будем обращаться в Железнодорожный суд по месту жительства Ильдара, а про реабилитацию пока не могу сказать», — отметила Костромина.

В декабре 2015 года суд приговорил Дадина к трем годам лишения свободы по статье о неоднократных нарушениях на митингах​. Через несколько месяцев Мосгорсуд смягчил приговор до двух с половиной лет.

Верховный суд России (ВС) 22 февраля 2017 года принял постановление отменить приговор и освободить Дадина из колонии. Он вышел на свободу 26 февраля.