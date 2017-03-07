СКР возбудил два дела после конкурса на раздевание в клубе Благовещенска

Следственный комитет России (СКР) возбудил два уголовных дела после сообщений о конкурсе на раздевание с участием 16-летней девушки, который прошел в одном из ночных клубов Благовещенска, сообщается на сайте Следственного управления СКР по Амурской области.

Первое уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетней) и ч. 1 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов). Следствие оценит действия владельцев и администрации ночного клуба.

Второе уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Следователи считают, что администрация сайта информагентства «Амур.инфо» распространила фото и видео с несовершеннолетней девушкой без ее согласия, чтобы повысить посещаемость издания.