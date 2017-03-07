СМИ узнали о принудительном выкупе активов Ахметова в Крыму

Совет министров Крыма принял решение о принудительном выкупе производственных комплексов двух аффилированных с украинским миллиардером Ринатом Ахметовым (в последнем рейтинге Forbes его состояние оценивалось в $ 2,3 млрд) заводов в Керчи, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации предприятий и региональном правительстве.

По данным издания, накануне, 6 марта, представители правительства Крыма и администрации Керчи встретились с рабочими Керченского стрелочного завода и Керченского металлургического комплекса и сообщили о введении на предприятиях временной администрации. Работникам обоих предприятий также предложили написать заявления о переходе на работу во вновь созданное госпредприятие "Керченский металлургический комплекс", пообещав регулярную выплату зарплаты.

Собеседник «Коммерсанта» в правительстве Крыма сообщил, что временной администрацией будет проведена оценка имущества обоих заводов, после чего оно будет выкуплено у предыдущего собственника «по справедливой цене».

В 2014 году Госсоветом Крыма был принят закон «Об особенностях выкупа стратегических объектов в Республике Крым», в соответствии с которым правительство региона получило право определять предприятия, подлежащие принудительному выкупу, и устанавливать размер компенсации.

Источники «Коммерсанта» в правительстве Крыма сообщили, что решение о выкупе заводов в Керчи было принято в связи с политической позицией Рината Ахметова, а также нежеланием вкладывать деньги в развитие предприятий.

Керченский стрелочный завод занимается производством стрелочных переводов для железных дорог, а также чугунного и стального литья, в том числе для отлива тележек грузовых вагонов. После присоединения Крыма к России завод стал керченским филиалом ООО «Краснодарская стрелочная компания», которая арендует имущество у украинских собственников. Аналогичную схему использовали для Керченского металлургического комплекса, который считался одним из крупнейших на Украине производителем стальной эмалированной посуды, а также пластмассовых и резинотехнических изделий для нужд железнодорожного транспорта. После присоединения Крыма к России завод стал филиалом ООО «Краснодарский металлургический комплекс».

Собеседники «Коммерсанта» в правительстве Крыма пояснили, что по этой схеме деньги за аренду и прибыль уходили собственникам на Украину. «То есть часть этих денег шла, в том числе, на финансирование силовой операции украинских властей на Донбассе», — сказал собеседник издания.