«Велогороду» ищут замену

В новом сезоне сеть городского велопроката сократится в 3 раза. Пользователи недовольны, а Смольный готов искать нового оператора.

Смольный дал «Велогороду» неделю на подготовку подробного плана развития велопроката. Систему планируют интегрировать с программой создания веломаршрутов. Если график «Велогорода» не будет ей соответствовать, фирме подыщут замену.

В новом велосезоне число станций городского проката сократится в 3 раза — с 96 до 30. При этом 10 из них — будут работать в Петергофе. Остальные — в Центральном, Адмиралтейском районах и на Васильевском острове. Станет меньше и доступных велосипедов. Их число сократится с 600 до 200-250.

«Оборудование, которое использовалось в прошлом году, уже непригодно для дальнейшей работы. Мы установим абсолютно новые станции отечественной сборки и велосипеды на базе марки Stels, – говорит гендиректор «Велогорода» Виталий Блаженов. – В течение сезона мы продолжим открывать новые пункты проката. И к осени – постараемся наверстать число станций прошлого года».

Для доступа к новой системе пользователям не придется регистрироваться заново. Оставшиеся деньги перейдут на этот год. «Новые станции будут располагаться плотнее, ближе друг к другу. На каждой будет не по 8-10, а по 16 велосипедов», – рассказал Виталий Блаженов.

Стоимость обновления оборудования проката — 150 млн рублей, сообщал «Велогород» ранее. Но вернуть эти средства с помощью рекламы не получится. Для этого нужно менять городской закон и вносить пункты проката в схему размещения рекламных конструкций.

План «Велогорода» попал под шквал критики вице-губернатора Игоря Албина и общественников. Сокращение сети на фоне провального сезона прошлого года выглядит, как фиаско. В 2016-м из-за резкого роста курса доллара «Велогород» не смог платить за программное обеспечение чешского партнера Homeport и обновлять велосипеды. В итоге, система сбоила, а взять или вернуть велосипед часто было невозможно.

По опросу «Велосипедизации СПб», 75% пользователей велопроката недовольны его работой в прошлом году, рассказала советник вице-губернатора по развитию велодвижения Дарья Табачникова. В 20-х числах апреля КРТИ планирует объявить конкурс на субсидирование проката. Из бюджета выделят 80 млн рублей. «20 станций — это очень мало. Мы надеемся, что на конкурс выйдет еще кто-то помимо «Велогорода», – добавляет Табачникова.

Вице-губернатор поддержал поиск альтернативы. «Игорь Албин обратил внимание, что операторов городского велопроката, получающих субсидии из бюджета, необходимо определять, привлекая к стартап проектам общественные движения и организации и усиливая конкуренцию среди потенциальных партнеров города», – передает его пресс-служба.

Найти нового оператора за оставшееся время крайне сложно. «Профессиональны й оператор есть только в Москве (столичный АО «Ситибайк» принадлежит группе ВТБ), но им требуется 7-8 месяцев, чтобы установить и отладить здесь все оборудование», – поясняет Дарья Табачникова.

Альтернативой «Велогороду» могут стать «автономные» прокаты. Такие системы работают без станций, по аналогии с «каршерингом». Двухколесный транспорт можно взять напрокат и оставить в любой точке города. Следующий пользователь найдет его с помощью приложения. На каждом велосипеде стоит GPS-маячок, указывающий местоположение транспорта.

Активисты уже общаются с несколькими компаниями в сфере байкшеринга. Самая известная в России – Mobike, которую основал экс-директор «Uber Шанхай» Дэвид Ванг (David Wang). Она уже работает в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу. Стоимость велосипеда ее производства варьируется от 5 до 17 тысяч рублей, в зависимости от его вандалоустойчиво сти и оснащенности. В Китае у Mobike конкурентов хоть отбавляй — Ofo, Bluegogo.

Аналогичный проект развивает американская фирма Social Bycicles. Эту систему можно встретить, к примеру, в польском Кракове. Месяц поездок длительностью до 60 минут (в Петербурге — 30 минут) в нем обходится в 270 рублей. Годовой абонемент стоит 2,5 тысячи.

В «Велогороде» конкуренции не боятся. В планах компании, но не этого года, – расширение сети до 150 пунктов проката и 1,5 тысяч велосипедов на линии». Вдобавок велопрокат старой, чешской системы могут установить в одном из пригородов — в Пушкине или Гатчине.

«В России системы городского велопроката производит только наша компания, – говорит Виталий Блаженов. – Любая иностранная фирма конкурировать с нами по финансовым причинам не сможет. Про Mobike мы знаем, но в прошлом году у нас украли 85 велосипедов, в том числе — закрепленных на станциях. Я боюсь, что в первый же день у Mobike оборудования может вообще не остаться».

Компания «Велогород», по данным СПАРК, принадлежит Алексею Линькову. Он же возглавляет УК «Центр управления инвестициями» Российского национального коммерческого банка. Он на 100% принадлежит государству. В 2016-м году Смольный выделил 81 млн рублей субсидий из бюджета. В 2015-м «Велогород» получил еще 24 млн.

Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»