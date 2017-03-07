В Центре Рерихов сообщили об изъятии дневников и рукописных архивов

Сотрудники правоохранительных органов изъяли в Международном центре Рерихов (МЦР) в Москве документацию, дневники и рукописные архивы семьи. Об этом сообщила РБК сотрудница центра Инна Геращенко со ссылкой на слова вице-президента МЦР Александра Стеценко.

По ее словам, обыски еще не завершились, и Стеценко вышел к сотрудникам центра, чтобы объяснить ситуацию. В частности, он рассказал, что «из архива вывозят ящики с тем, что было передано вместе с наследием Рерихов. У научного отдела изъяты компьютеры».

Обыски в Международном центре Рерихов начались утром 7 марта. Как ранее сообщала Геращенко, возле здания находятся сотрудники ОМОНа, которые перекрыли входы. Сотрудникам не объяснили причину, по которой в центре проходят обыски.

Научный сотрудник Николай Коротков рассказывал, что следственные действия проводятся во всех зданиях центра-музея. По словам заместителя генерального директора музея Павла Журавлихина, во время обысков сотрудники оказались «все заперты в помещениях». Он добавил, что во время обысков были изъяты 200 экспонат​ов.