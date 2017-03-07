Лужков назвал снос кирпичных пятиэтажек в Москве «дурным делом»

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков считает, что снос кирпичных пятиэтажек в Москве — это «дурное дело». Об этом он рассказал Republic.

По мнению Лужкова, бороться «надо» с пятиэтажками, которые были построены «во времена Хрущева». В них, по мнению бывшего мэра, жить «нормально» и «цивилизованно» невозможно. «А прямо под один бульдозер все, в том числе и очень комфортные кирпичные пятиэтажки, — это дикость, это дурное дело», — сказал Лужков. Он отметил, что надо бороться не с «какими-то фетишами», а «с плохим жильем».

В феврале на встрече с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице заканчивается программа «реновации жилого фонда» и «снос хрущевок». Он также отмечал, что в Москве остается немало «некомфортного, по большому счету ветхого, жилья». Речь шла о пятиэтажках «примерно таких же серий», какие были снесены, отмечал Собянин. В них проживают 1,6 млн москвичей. Мэр сообщил президенту, что с «этих людей» собирают деньги, чтобы «реанимировать этот жилой фонд». Однако там есть «целый ряд проблем». «Эти пятиэтажки были построены на срок «до строительства коммунизма», как Хрущев говорил. Он предполагал, что, наверное, коммунизм наступит через 25, максимум 50 лет. Но 50 лет прошло, коммунизм не наступил», — говорил Собянин.

Владимир Путин заявил, что «настроения и ожидания» москвичей связаны с тем, чтобы «эти дома снести» и на их месте «новое жилье построить». Президент отмечал, что это «было бы самым правильным решением».

Позже Сергей Собянин на заседании президиума городского правительства сообщил, что в Москве планируется снести около 8 тыс. домов в рамках программы по ликвидации пятиэтажек. Ликвидация хрущевок может обойтись московскому бюджету в 3 трлн руб., заявляли участники строительного рынка.

По словам Лужкова, программа по сносу хрущевок началась еще при нем, в 2009 году, и предполагала снос около 1700 домов. Проект был закрыт после того, как мэром столицы стал Сергей Собянин. Лужков отметил, что ​рад возобновлению проекта. По его мнению, «эти» пятиэтажки надо «решительно сносить», однако «главная проблема» — найти для этого финансирование.

Дома хрущевской постройки делятся на несколько серий. Это панельные и кирпичные пятиэтажки. В частности, серия 1-447 представляет собой кирпичные дома с двумя рядами окон в торцевых сторонах, без угловых секций и выступов. Среди хрущевок есть также и панельные дома.