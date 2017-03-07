Генплан: все решится летом

Смольный получит от горожан тысячи поправок в главный документ Петербурга. Разбираться с ними будет трудно, долго и ... местами стыдно

6 марта районные администрации Петербурга закончили прием мотивированных обращений от горожан, желающих внести свои корректировки в Генплан города. После шумных публичных слушаний, которые проходили во всех 18 районах Петербурга с 27 февраля по 3 марта, наступил хоть и бюрократический, но самый важный этап. От рядовых петербуржцев уже ничего не зависит.

Обращения горожан в районных администрациях будут обрабатываться и обобщаться несколько дней, или даже – недель. В администрациях пока отказываются уточнить число обращений – слишком большой массив данных поступил от петербуржцев. Затем пачки бумаг районы передадут для рассмотрения в комиссию по изменениям Генплана Санкт-Петербурга. По итогам работы комиссии и станет понятно, что было одобрено, а что нет.

Непосредственно до самой корректировки Генплана еще далеко. В Смольном предполагают, что весь процесс – от слушаний до одобрения поправок Заксобранием Петербурга – займет около полугода. И только летом город получит обновленный Генплан.

Для тех, кто пропустил, напоминаем, какие именно корректировки официально предлагались для обсуждения. Информация с подробной разбивкой по районам размещена на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.

Жизнь по ту сторону ВСД

Участники публичных слушаний нередко выходили за рамки предложенной повестки,но самым обсуждаемым проектом стал "Восточный скоростной диаметр". Трассировка будущего ВСД теперь,как линия фронта, которая разделила город на два лагеря – противников и защитников скоростной магистрали.

Самым спорным стал маршрут ВСД в Красногвардейском и Невском районах. Как уже сообщала "Фонтанка", в Невском районе на пути скоростного диаметра готовы встать жители ЖК "Ладожский парк". Больше всего пострадают многоэтажки на улице Ворошилова. ВСД пройдет в 100 метрах от окон "Ладожского парка", чтобы обойти исправительную колонию строгого режима №7, которую в народе называют «Яблоневкой» (улица Латышских Стрелков между Ворошилова и Ладожским вокзалом, там же находится база подготовки спецназа ФСИН) и асфальтобетонный завод «Магистраль».

От имени инициативной группы, созданной жильцами ЖК, подано обращение с альтернативным вариантом прохождения ВСД. Под коллективным обращением тысячи подписей.

В Красногвардейском районе бунт на Хасанской улице. Как сообщила "Фонтанке" активистка Юлия Исакова, по итогам слушаний жители района подали в администрацию около тысячи обращений. На Хасанской (затронет и улицу Передовиков) ситуация один в один с "Ладожским парком", плюс под снос там попадают почти 2 тысячи гаражей.Также люди выступают против перекрытия существующего соединения пр. Наставников с пр. Солидарности в Невском районе. "Что значительно затрудняет доступ жителей нашего района к Александровской больнице", – говорится в обращении активистов с улицы Хасанской.

Глава Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов, который от своего имени подал 43 поправки в Генплан, пошутил в "Фейсбуке": "Трасса – это какой-то запредельный рывок к свободе. Тюрьма – снести! База подготовки спецназа ФСИН – снести! Отдел вневедомственной охраны по Московскому району? учебный центр МВД? – тоже снести! Что-то в этом есть...что-то есть".

Заодно Карпов отметил, что в Московском районе трассировка ВСД затронет объект культурного наследия – Воздухоплавательный парк. Легендарное, кстати, место, на котором в 1910 году был испытан первый русский дирижабль «Кречет».

"Горячие" точки. Часть 1

Активные жители Пушкина подали протест против планов строительства города спутника "Южный". Также в администрацию были поданы поправки, запрещающие строительство магистрали (шесть полос) через поселок Александровская.

Как уточнил основатель движения «Гражданин Пушкин» Александр Беляев, по проекту магистраль должна пройти через улицу Новые Места, которая расположена между железнодорожными путями и частным сектором. Для строительства дороги придется сносить частные дома или строить многоуровневый путепровод, а также осушать безымянный ручей. "Все это потребует колоссальных и абсолютно необоснованных финансовых затрат из бюджета", – говорит Беляев. Взамен жители просят построить объездную дорогу вокруг Пушкина и Павловска.

Комиссии по изменениям в Генплан Петербурге придется изучать еще массу обращений. Александр Карпов напоминает, что в Шушарах жители живут без заездов и выездов из поселка, в транспортной блокаде находятся почти 30 тысяч жителей. Без транспортной инфраструктуры в Невском районе остался квартал "Живи в Рыбацком". В западной части часть Васильевского острова, наоборот, активисты предлагают отказаться от расширения дорог в пользу зеленых насаждений.

"Горячие" точки. Часть 2

Активисты города во главе с Александром Карповым, как только горожанам предложили обсудить корректировки Генплана, потратили не один час на изучение текстовой части главного городского документа и той, которая размещена на схемах.

"Текстовая часть не бьется со схематической. По логике, Генплан – это документ, который должен отражать объективную ситуацию на много лет вперед. Этими данными при составлении планов руководствуются застройщики, покупатели недвижимости. На деле многие проекты не отражают действительность", – говорит глава Центра экспертиз ЭКОМ.

Планируется расширение дороги на улице Академика Лебедева, и ради этого придется снести три объекта культурного наследия, на что никто и никогда не пойдет. Пробивка от улицы Салова до Большой Смоленской (из Фрунзенского в Невский район) подразумевает строительство тоннеля, что очень сомнительно исполнить на практике. Продолжение Белевского проспекта до КАД на картах нарисовано, но по факту новой дороге не поместиться из-за кладбища. "Тоннель, который должен соединить Васильевский остров и Адмиралтейский район по плану входит в русло реки Екатерингофка. Разобрался, а нет способа стыковки с обеих сторон", – дополняет Карпов.

Он утверждает, что в Генплане еще множество ошибок, которые существенно искажают картину жизни. И чтобы в будущем не множить горячие точки, из документа нужно вычищать весь «мусор".

Активисты, выступающие на публичных слушаниях, надеются, что даже если Смольный не согласится с народными правками Генплана, есть шанс исправить ситуацию в тот момент, когда за дело возьмутся депутаты Заксобрания Петербурга. Ожидается, что в парламент пакет с поправками попадет в мае. По процедуре, если корректировка в пакет не вошла, ее можно внести на обсуждение всего Законодательного собрания. Но на деле шансы у оппонентов документа получить одобрение всех депутатов мизерны.

Екатерина Кураева, «Фонтанка.ру»