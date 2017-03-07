В «День без женщины» в США закроются некоторые школы

Более 300 сотрудников государственных школ в городе Александрия Сити в штате Вирджиния в США попросили освободить их от работы 8 марта, сообщает Al.com.

В связи с этим власти приняли решение закрыть 16 школ.

«День без женщины», запланированный организаторами январского женского марша в Вашингтоне, призывает женщин взять выходной 8 марта, в Международный женский день, в знак вклада, который вносят женщины всех слоев общества в социально-экономическую систему.

Организаторы предложили два способа принять участие в акции: одеться во все красное в этот день или же взять выходной и присоединиться к участникам акции.