WikiLeaks опубликовал первую часть документов ЦРУ

Сайт WikiLeaks в своем твиттере сообщил об атаке неизвестных хакеров, что помешало проведению пресс-конференции основателя организации Джулиана Ассанжа.

«Пресс-конференция под атакой: Facebook и видео в Periscope, используемые создателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, были атакованы», — говорится в сообщении от 7 марта.

Тем не менее WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

В пресс-релизе говорится, что публикация, обозначенная как проект Vault 7, станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательных ведомств.

Первая часть публикации (Year Zero) включает более 8,7 тыс. документов и файлов в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.

По мнению WikiLeaks, документы демонстрируют «хакерскую» программу ЦРУ и случаи ее применения в смартфонах Apple и Google, ОС Windows, в телевизорах Samsung.