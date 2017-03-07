Смольный может профинансировать строительство еще 36 км велодорожек в 2017-м

Дополнительное финансирование в 130 млн рублей на создание веломаршрутов запросит комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) в рамках весенней корректировки бюджета. Это позволит построить в этом году в Петербурге еще 4 веломаршрута.

Как сообщает 7 марта пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина, КРТИ готовит заявки для переноса финансирования на строительство велодорожек с 2018-го на 2017 год. На эти средства могут реализовать 4 маршрута:

– наб. реки Фонтанки от ул. Гороховой до Старо-Петергофского проспекта (6 км);

– Московский проспект – центр (13,4 км);

– пр. Косыгина – центр (9 км);

– пр. Энгельса – ул. Кантемировская (7,9 км).

Они дополнят маршруты, которые построят в этом году. На эти цели также выделяют 130 млн рублей. К июлю в Петербурге должно появиться 45 км велодорожек.