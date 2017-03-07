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07.03.2017 18:45

«Фонтанка» за 60 секунд — 7 марта

В Военно-медицинской академии Петербурга в ночь на 7 марта умер подполковник УФСИН Николай Чернов, на которого было совершено покушение. Чернов категорически отказывался подписывать документы о принятии работ на стройке следственного изолятора «Кресты-2». Задержан киллер, а главное – вероятный соучастник убийства, полковник Мойсеенко.

«Красный Бор» все-таки может начать гореть. Частями. Либо в Ленобласти, либо на заводе в Финляндии.

Депутат Вишневский получил искрометный отказ из Смольного на проведение на Марсовом поле 19 марта Марша в защиту Петербурга. С 11 до 19 часов на всем Марсовом поле будут проходить культурно-массовые мероприятия, «посвященные проблемам водных ресурсов». Праздник «Море волнуется». Даже интересно посмотреть.

Комиссия РПЦ не обнаружила мироточения бюста Николая II. Расходимся. Над Поклонской велено не прикалываться. Праздник все-таки.

В Петербурге суд отложил на неопределенный срок рассмотрение дела «золотых парашютистов». Одна из подсудимых поехала рожать. Праздник, да.

Букет из 101 розы можно арендовать недорого на 10 минут – для фото в Instagram. Ажиотаж, говорят, страшный.

Все хотят новый Hyundai Solaris. Прямо даже подозрительно.

Национальным инструментом болельщика на ЧМ-2018 могут стать деревянные ложки. Стучать по-русски. А что такого?

 


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Компания «Главстрой-СПб» провела детский вокальный конкурс «Парад звезд»
Компания «Главстрой-СПб» подвела итоги детского вокального конкурса «Парад звезд»
www.m21vek.ru
28.02.2017 10:00
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18 февраля 2017 года в рамках работы выставки «Жилищный проект» состоялась презентация нового российского парковочного оборудования, представленного компанией «Мегаполис 21 век»
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