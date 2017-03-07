Уволившийся из-за дела Шакро Молодого экс-глава СК по ЦАО устроился в «Роснефть»

Бывший глава следственного управления СК Москвы по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы Алексей Крамаренко, уволившийся из-за дела криминального авторитета Шакро Молодого, устроился на работу в «Роснефть». Об этом РБК сообщил источник в нефтегазовой компании. Ранее об этом сообщало агентство «РИА Новости» со ссылкой на двух источников, знакомых ситуацией.

По данным собеседника РБК, Крамаренко работает специалистом в правовом отделе компании.

Бывший руководитель главного следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко уволился из органов из-за дела криминального авторитета Шакро Молодого. Вместе с ним рапорты об увольнении по собственному желанию подали заместитель Крамаренко Александр Хурцилава и следователь по особо важным делам Андрей Бычков, сообщал «Коммерсантъ».

Сотрудники уволились из СК после того, как следственное управление ФСБ возбудило против ряда следователей уголовные дела по ст. 286 УК РФ (превышение служебных полномочий), сообщал источник издания в столичном управлении СКР. Речь шла о сотрудниках, которые занимались расследованием дела Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец. Он является приближенным криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Итальянец выступает фигурантом дела о перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице, которая произошла в декабре 2015 года.

Источник «РИА Новости» в июле 2016 года сообщил, что сотрудники СК должны были помочь Итальянцу с переквалификацией уголовного дела. Предположительно, замглавы московского управления СКР Денис Никандров поручил сделать это Крамаренко. Тот, в свою очередь, передал указание следователю Андрею Бычкову, который «переквалифицировал дело с особо тяжкой статьи на статью средней тяжести».

Дело против Захария Калашова, известного в криминальном мире как Шакро Молодой, было возбуждено после перестрелки на Рочдельской улице, которая произошла в декабре 2015 года. Тогда при стрельбе у ресторана Elements были убиты два человека. По версии следствия, Шакро Молодой вымогал деньги у его владелицы Жанны Ким.