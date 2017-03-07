СМИ: Воду Байкала продадут китайцам

Власти Китая готовы к реализации масштабного проекта по закупке пресной воды в России после того, как в прошлом году эту идею предварительно одобрил Минсельхоз РФ.

Как сообщает The Guardian 7 марта, в рамках проекта планируется перекачка воды из озера Байкал в засушливые районы на западе КНР. Для этих целей предлагается построить трубопровод длиной 1,1 тысячи километров. Он пройдет от юго-западной оконечности Байкала, через Монголию, горный переход Хэси и пустыню Гоби в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, до Ланьчжоу – столицы провинции Ганьсу. По словам одного из разработчиков проекта, который говорил на условиях анонимности, технология перекачки воды "не является проблемой", а успех идеи теперь находится в руках дипломатов, которым предстоят переговоры с Россией.

В правительстве РФ идею продажи пресной воды в Китай рассматривают, заявил в мае 2016 года глава Минсельхоза Александр Ткачев. Более того, по его словам, Россия готова предложить КНР собственный проект по перекачке водных "излишков" из Алтайского края через Казахстан.

Впрочем, добавил министр, его реализация возможна только после учета экологических рисков, но эти риски минимальны, заверяет один из разработчиков с китайской стороны Ли Луоли, замгенерального секретаря Китайского института развития.

По его словам, запланированные объемы откачки из Байкала не идут ни в какое сравнение с размерами самого озера – крупнейшего пресноводного резервуара на планете с запасами в 23 тысячи кубометров.

"В то же время Монголия и Северный Китай, которые страдают от недостатка влаги, смогут улучшить свою природные условия, ставшие препятствие для экономического развития", – говорит Луоли (цитата по Global Times). Россия, по его словам, также выиграет: экспорт пресной воды может стать источником финансирования для экономического развития Сибири.