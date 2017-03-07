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07.03.2017 18:53
14 Комментариев

Малиновый статус зампреда ВЭБ

Зампред Внешэкономбанка Сергей Васильев украшает петербургские тротуары своим “Кадиллаком” с дипломатическими номерами. Он в почете у Словении, но не сильно чтим театралами-пешеходами.
Малиновый статус зампреда ВЭБ
скриншот с сайта Мигалки.net

Первая реакция столичного блогера Ильи Варламова на припаркованный на тротуаре у Мариинки малиновый «Кадиллак» с консульскими знаками: «Совсем обнаглели европейцы». На поверку нарушителем ПДД оказался доморощенный банкир с федеральной биографией. Зампредседателя Внешэкономбанка Сергей Васильев просто любит театры и служебные входы.

Пост с заголовком «Гастроли европейского [цензура] в Петербурге» Варламов опубликовал вечером 6 марта. Слова были дополнены снимком яркого автомобиля Cadillac с дипломатическими номерами 900D082 78 на тротуаре вплотную к Мариинскому театру. Иномарка смотрелась кричаще не только на фоне зеленой штукатурки старой сцены, но и аккуратно и правильно стоящих других машин.

Судя по буквенным пояснениям, нарушитель был сфотографирован вечером 4 марта, когда давали романтическую оперу «Лоэнгрин».

«В 17 часов 40 минут малиновый "Кадиллак" с дипломатическими номерами неизвестного государства совершил преднамеренный заезд на тротуар слева от главного входа Мариинского театра с целью парковки. Из автомобиля вышел мужчина лет шестидесяти, который затем помог выйти из машины женщине примерного того же возраста. В хорошем расположении духа оба направились к служебному входу в театр».

Внимание Варламова к «Кадиллаку» объяснимо. Меньше месяца назад он рассказывал, как директор театра «Ленком» Марк Варшавер ездит на своем внедорожнике с номерами А...МР97 по тротуару и рельсам. За подобным был застигнут и худрук того же театра Марк Захаров.

Начальные изыскания о петербургском дублере ленкомовских руководителей привели блогера к Генконсульству Болгарии в Петербурге, но «Водитель Петербурга» выдвинул альтернативную версию о причастности к тротуарной парковке почетного консула Словении. И не ошибся.

Красные номера с числом «900» выдаются почетным консулам. Это самые незначительные знаки в дипломатической иерархии, но все-таки...

По данным «Фонтанки», владельцем «Кадиллака» является заместитель председателя государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) Сергей Васильев. Автор фотографии угадал с возрастом. В этом году Сергею Александровичу исполнится шестьдесят. Он родился в Ленинграде, окончил Финэк. Доктор экономических наук. Работал в родном вузе, а в начале 90-х возглавлял комиссию Ленсовета по экономической реформе.

В современной России – что ни должность, то статус. В 90-х руководил центром экономических реформ при правительстве, занимал кресло замминистра экономики, поработал первым замом руководителя аппарата правительства.

Фото: veb.ru

До 2001 года Васильев председательствовал в правлении Международного инвестиционного банка и президентствовал в Леонтьевском центре социально-экономических исследований. До 2007-го – член Совета Федерации, после чего перешел в ВЭБ и занял должность заместителя председателя. В 2014 году стал лауреатом всероссийской премии финансистов «Репутация года».

Право на дипломатические номера Васильев получил в 2004 году вместе с должностью почетного консула Словении в Петербурге. По данным «Фонтанки», в 2005 году МИД выдал ему дипломатическую карточку за номером «000034», и в 2011-м Васильев облагородил свой «Кадиллак» регистрационными знаками «900D082 78». Также на него зарегистрировал золотистый Subaru Tribeca с дипномером «900D004 78», право на него подтверждается дипломатической карточкой «000035».

Можно было бы назвать парковку у Мариинки трагической случайностью, если бы не гуляющая в Сети фотография малинового «Кадиллака» на тротуаре Итальянской улицы, напротив Театра музкомедии. Страсть к Мельпомене оправдана социальными обязанностями. Сергей Васильев входит в совет попечителей программы «Искусства и гуманитарные науки» СПбГУ.

Телефон почетного консула Словении в Петербурге отзывается длинными гудками. Приемная Васильева во Внешэкономбанке тоже не отвечает. В пресс-службе госкорпорации звонок «Фонтанки» встретили бодрым:

«А давайте убедимся сперва, что именно Сергей Александрович за рулем «Кадиллака» сидел. В Москве-то он только с личным водителем ездит».

На сайте migalki.net есть снимок того же «Кадиллака» с человеком за рулем. Он удивительно похож на Сергея Васильева. Если, конечно, он не подбирает шоферов по образу и подобию своему.

Почетные консулы, как правило, являются гражданами страны пребывания (в данном случае Васильев – гражданин России). Неприкосновенность личности не абсолютна, в отличие от консульских должностных лиц-иностранцев. Почетные консулы освобождаются от таможенного досмотра, имеют право на красные номера, совершать нотариальные действия, льготы на получение второго гражданства. По российскому законодательству почетным консулом может быть гражданин, занимающий достойное общественное положение и обладающий необходимыми личными качествами.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

 


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комментарии пользователей (14)
werius
7 марта 2017 г. 19:56
Ну, как бы, [цензура] и есть.
Jorgen
7 марта 2017 г. 19:56
Всё равно тому [censored], что у нас зовётся "элита" а) на[censored]ть на законы б) на[censored]ть на людей.
alexadmin
7 марта 2017 г. 19:50
dddmmm: Доносчику? ;)))
Passat
7 марта 2017 г. 19:48
"В 2014 году стал лауреатом всероссийской премии финансистов «Репутация года»." "почетным консулом может быть гражданин, занимающий достойное общественное положение и обладающий необходимыми личными качествами." А ведь мог прямо в фойе въехать. Достойный театрал. Спасибо, что никого не задавил...
olegr
7 марта 2017 г. 19:45
очередная истерия диванных войск ну стал там человек , и что — может он с Гергиевым или Эйфманом знаком ? лично Вам он помешал ? , создал ДТП ? и уехал ? " красные номера " вообще сказка ! я на " белых " в 95 на правый пандус Пулково-1 заезжал ждём истерии по поводу псевдо газонов ............ — :(
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