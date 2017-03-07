Как Петербург готов к Кубку конфедераций

Ровно 100 дней осталось до старта Кубка конфедераций — генеральной репетиции чемпионата мира 2018 года. «Фонтанка» рассказывает, в каком состоянии город подошел к этой важной дате.

Кубок конфедераций – 2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля в четырех городах: Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Рассматривается как генеральная репетиция перед чемпионатом мира 2018 года. В Кубке принимают участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов. В этот раз это: Россия (как хозяйка турнира), Германия, Австралия, Чили, Мексика, Новая Зеландия, Португалия и Камерун. Петербургу отведена главная роль. В Северной столице пройдут матч-открытие (Россия — Новая Зеландия, 17 июня), еще две встречи группового этапа (22 и 24 июня) и финал (2 июля). Поэтому вдвойне важно не упасть в грязь лицом. Итак, вот с чем город подходит к этой круглой дате — 100 дней до начала турнира.

Стадион

На «Санкт-Петербург Арене» (именно так официально будет называться новый стадион на Крестовском острове во время проведения Кубка конфедераций – 2017 и чемпионата мира – 2018) уже можно ходить без строительной каски. Это подтвердили два тестовых мероприятия, проведенных на ней в феврале. По крайней мере, ни один человек в ходе них не пострадал. Другое дело – газон. Его состояние на данный момент вызывает определенные сомнения. Даже при взгляде с верхних ярусов трибун газон выглядит непрезентабельно. По информации «Фонтанки», в футбольном клубе «Зенит», которому уже 23 апреля предстоит первый тестовый матч на этом стадионе против «Урала», вообще не понимают, как на таком газоне можно играть. Впрочем, как справедливо отметил директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит во время заключительного инспекционного визита 27 февраля, «если бы вы лежали вне пределов стадиона месяцев шесть, вы бы тоже так выглядели». Вице-губернатор Игорь Албин, курирующий строительство стадиона, уверен, что к 23 апреля поле будет полностью пригодно для игры в футбол.

Тренировочные площадки

Как известно, в каждом городе – участнике чемпионата мира — 2018 по три официальных тренировочных площадки. Так как в Петербурге пройдет еще и Кубок конфедераций, а регламент в нем по тренировочным площадкам тот же, то они должны быть готовы к июню 2017 года.

Располагаться они будут по следующим адресам: стадион «Смена» (ул. Верности, 21), стадион «Петровский» и стадион «Турбостроитель» (Металлистов, уч.1, возле дома 14 по Шепетовской улице). Как ранее сообщалось, первым двум необходима была лишь реконструкция (практически номинальная), а вот «Турбостроитель» пришлось сносить и строить заново, настолько там все находилось в запущенном состоянии. И именно к стадиону на Металлистов изначально было больше всего вопросов. В настоящий момент он вот в таком состоянии:

На первый взгляд дилетанта может показаться, что работы там еще полным-полно, и за три оставшихся месяца довести его до ума вряд ли можно успеть. Смущает еще и информационная табличка на заборе, где сказано, что срок сдачи – декабрь 2017. Однако в комитете по строительству, который является заказчиком объекта, нас заверили, что указанная дата – лишь юридические тонкости, и в реальности стадион будет введен в эксплуатацию к началу Кубка конфедераций.

«На данный момент завершено строительство здания корпуса команд в блоке с КПП и техкорпуса с конференц-залом и буфетом, выполнены работы по подведению инженерных коммуникаций к вновь построенным зданиям. Ведутся работы по внутренней и наружной отделке зданий, работы по устройству футбольного поля. Приступили к выполнению работ по благоустройству территорий. Завершается монтаж транспортного КПП и системы наружного освещения», – рассказали в комитете.

Ведет строительство ООО «ГидроПромСтрой», с которым в ноябре 2016 был заключен контракт на 367 млн рублей.

По поводу «Смены» и «Петровского» переживать не стоит точно.

«ФК «Зенит» с 2009 года проводил масштабную реконструкцию Академии, результатом которой стало появление шести современных полей, крытого манежа и интерната с гостиницей. В настоящий момент Академия полностью соответствует требованиям ФИФА к тренировочным площадкам Кубка конфедераций. Все объекты функционируют в ежедневном режиме и не нуждаются в доработках. То же самое касается и «Петровского», – заявили в пресс-службе «Зенита».

На «Петровском» можно было играть в Лиге Европы уже в феврале, так что точно можно будет тренироваться в июне. Добавим лишь, что в минувший вторник стало известно, что до конца мая на стадионе отремонтируют и покрасят фасады. Для этих целей был объявлен конкурс стоимостью 5,5 млн рублей.

Базы для проживания команд

Таковых в Петербурге должно быть четыре: в Зеленогорске, Петродворце, Павловске и на базе ФК «Зенит» в Удельном парке (Аккуратова, д.7Б). Все они должны быть готовы уже в этом году, но в рамках Кубка конфедераций использоваться будет только одна из них – на Аккуратова, 7Б. Там будет базироваться судейский корпус. Все остальные базы на КК-2017 не понадобятся, так как участники турнира будут все время переезжать из города в город, не задерживаясь подолгу на одном месте. Сборные будут заселяться в гостиницы, аккредитованные FIFA. Как стало известно «Фонтанке», в Петербурге это The Corinthia Hotel St Petersburg (Невский пр-т., 57) и Solo Sokos Hotel Palace Bridge (Биржевой пер., 2).

Пресс-центр

Нам приятно, что о журналистах позаботились заранее: пресс-центр к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу уже открыли, и произошло это еще в январе 2017. Он разместился в Доме журналиста на Невском проспекте, 70. Доступ туда получат все представители СМИ, даже не имеющие аккредитации. Пресс-центр уже вовсю работает: время от времени там проходят различные пресс-конференции, посвященные КК-2017 и ЧМ-2018.

Центр регистрации и выдачи паспортов болельщиков

Тоже функционирует. Был открыт еще в декабре 2016. О том, как это происходило, и что нужно сделать, чтобы получить паспорт болельщика, мы уже писали. Подчеркнем лишь, что паспорт обязательно необходим для покупки билета. Сами же билеты по-прежнему доступны в свободной продаже на сайте FIFA.com/bilet, и это единственное место, где официально разрешена продажа проходок.

Фан-зона

Официального решения по поводу того, где разместится фан-зона, а точнее говоря, «Фестиваль болельщиков FIFA», в Петербурге по-прежнему нет. Вариантов было несколько. В том числе Дворцовая площадь и площадка перед новым стадионом на Крестовском острове. Однако, судя по всему, основным местом сбора болельщиков, как и на чемпионате мира по хоккею в 2016 году, станет Конюшенная площадь. Тем не менее на сегодняшний день там нет вообще ничего, что бы напоминало о грядущих событиях.

«Город в настоящий момент предложил использовать Конюшенную площадь. Фестиваль болельщиков FIFA – это огромное культурно-массовое мероприятие, которое длится 30 дней, весь чемпионат, где активно работают спонсоры турнира, проходят культурно-массовые мероприятия и телетрансляции всех матчей. На фестивале, как правило, присутствует в пять раз больше болельщиков, чем на трибунах», – рассказал «Фонтанке» Дмитрий Шнейдер, руководитель Управления по подготовке объектов Петербурга к ЧМ-2018 года автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018». Таким образом, Конюшенная должна быть готова к визиту даже не десятков тысяч болельщиков.

Дорожные проекты

Среди тех, что должны быть осуществлены к Кубку конфедераций, есть два основных – это расширение развязки Дунайского проспекта и Пулковского шоссе и строительство Яхтенного моста.

Расширение развязки призвано избавить от пробок, которые образуются на пути из аэропорта Пулково в город, существенно сократив время в пути по этому маршруту, так как никакого рельсового транспорта до аэропорта так и не появилось. Она рассчитана на восемь полос движения на Пулковском шоссе, на шесть полос – на Дунайском пр. и четыре – на Кубинской и Предпортовой ул. Также будут построены 21 съезд и пять подземных переходов. В общей сложности – 38 тысяч кв. м дополнительной проезжей части. Стоимость проекта 11,6 млрд рублей. Строительство ведет ЗАО «Пилон». Как заверили «Фонтанку» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, на текущий момент развязка готова более чем на 80 процентов. В мае ее планируется уже открыть, в июне завершить полностью весь комплекс работ, включая благоустройство.

Яхтенный мост, который станет самой длинной пешеходной переправой в городе (1 км), называют народной стройкой. Работы оплатили крупнейшие компании Петербурга, получающие крупные контракты по ремонту и строительству дорог. В числе «спонсоров», которые передадут мост в дар Санкт-Петербургу, компании «Пилон», «Метрострой», «АБЗ-Дорстрой», «ВАД» и «ПО «Возрождение». В общей сложности они вложили в проект 2 млрд рублей. Пропускная способность составит 18 тысяч человек в час.

О текущем состоянии моста «Фонтанке» рассказал директор по производству ЗАО «Пилон» Дмитрий Календарев:

«В настоящий момент мост в створе Яхтенной улицы с выходом на Крестовский остров готов на 85%. Работы ведутся в соответствии с графиком. Завершен монтаж пролетных строений, выполняется облицовка подпорной стенки, в финальной стадии работы по устройству мостового полотна, ведется устройство перильного ограждения моста, завершается монтаж парапетного ограждения. В ближайшее время (по достижении устойчивой плюсовой температуры воздуха) компания продолжит работы по устройству дорожной одежды пролетного строения. К 14 апреля – дате проведения тестовых мероприятий для определения готовности инфраструктуры к Кубку конфедераций – ЗАО «Пилон» обеспечит тестовый проход по новому мосту».

Транспорт

В рамках подготовки к Кубку конфедераций – 2017 и чемпионату мира – 2018 город собирался закупить 125 автобусов-«гармошек», 19 трамваев и 354 вагона метро. В конкурсе на поставку автобусов на общую сумму 2,3 млрд рублей в октябре 2016 победило ООО «Национальный оператор общественного транспорта». Автобусы будут курсировать по шаттловым маршрутам, доставляя зрителей к стадиону от станций метро, зон парковки легкового транспорта, аэропорта. На текущий момент, как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета по транспорту, первая партия из восьми автобусов уже прибыла. Остальные должны прийти до конца марта 2017 года.

19 новых трамваев также будут ходить в режиме шаттлов, перевозя пассажиров от станций метро «Старая Деревня» и «Черная речка» до улицы Савушкина, откуда по Яхтенному мосту болельщики смогут добраться до стадиона. Контракт на их поставку на сумму 900 млн рублей был заключен в сентябре 2016 с Усть-Катавским вагоностроительным заводом из Челябинской области. Пока город не получил ни одного трамвая. К Кубку конфедераций должны поставить 16 единиц, еще три – в апреле 2018 года.

Из обещанных 354 вагонов метро в 2016 году было поставлено 138, еще 12 поставят в апреле 2017, оставшиеся 204 – к апрелю 2018 года, то есть уже к чемпионату мира, правда, с ними, как писала «Фонтанка», есть технические проблемы.

Что касается доставки болельщиков от Пулково то, как рассказали в комитете по транспорту, будут следовать автобусы-шаттлы к площади Восстания и к автобусной станции «Крестовский остров». Плюс по-прежнему будут работать регулярные автобусные маршруты №№ 39 и 39Э. Автобусный маршрут № 39Э признан маршрутом спортивных соревнований, поэтому для болельщиков на нем будет бесплатный проезд в день матча, на который у них куплен билет.

Метро «Новокрестовская» к Кубку конфедераций уже точно не успеет. Теперь станцию метро «Новокрестовская» в Петербурге планируется сдать только 30 апреля 2018 года. Впрочем, о ней заявляли именно как о стройке к ЧМ, хотя планировали сдать еще в начале 2018-го.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»