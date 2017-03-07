Как Петербург готов к Кубку конфедераций

Еще
13:51 09.03.2017
Пришлите свою новость!
13:44
Белоруссия отложила сборы с «тунеядцев» после акций протеста
13:39
Атомному НИИ Константинова потребовалась экспериментальная медицина
13:30
В Петербурге участникам этнической группировки вменили убийство 14-летней давности
13:30
Блогеры обвинили феминисток в фотошопе "захвата Кремля"
13:21
Суд отменил решение по иску руководства «Метростроя» к Связь-банку
13:14
На "Санкт-Петербург Арене" представили Кубок конфедераций
13:10
ФСО: Феминистки в Кремль не проникали
13:04
Связанный с делом Чудновец вожатый пожалуется в Верховный суд
12:57
Родители попросили Путина не закрывать три музыкальные школы в Москве
12:50
В Петербурге пройдет чемпионат по пауэрлифтингу среди спортсменов с инвалидностью
12:48
Вахмистров покинет совет директоров «Группы ЛСР», но останется в холдинге
12:39
Двойник Райана Гослинга получил премию за «Ла-Ла Ленд»
12:30
Публичка «по ходу» разберётся, куда перевезёт 2,1 млн книг
12:29
Сбитый у площади Победы полицейский получил перелом ноги
12:20
В Госдуме предложили наказание до 8 лет тюрьмы за доведение подростков до суицида
12:06
Девочка-подросток на один день станет премьер-министром Финляндии
12:06
ГУИОН начал принимать заявки на техпаспорт квартиры онлайн
11:58
Продажи петербургских автодилеров выросли на 14 процентов
11:46
На Московском полицейский попал под колеса «Форда»
11:42
Смольный разрывает два контракта на строительство социальных объектов
11:38
Родные вице-спикера Солтана требуют 7 млн рублей с участника аварии
11:28
Прибыль застройщика ЛСР сократилась на 31% в 2016 году
11:23
Из притона на Невском уехали приезжие из Африки
11:10
В Петербурге торговцев зерном заставили заплатить миллионный долг по налогам
11:06
Глава одного из российских банков подозревается в афере на 1,35 млрд
11:04
Басни Крылова: как критиковать всех подряд и быть любимцем власти
10:54
Под Хабаровском несколько тигров напали на домашних животных
10:51
Обвиненный в гибели вице-спикера ЗакСа Солтана не признал вину
10:47
Кремль отправил жалобу 300 сотрудников Публички Мединскому
10:45
Петербуржец вернул фонду ОМС 46 тысяч рублей
10:39
Пешеход попал под маршрутку на Московском шоссе
10:33
МВД сообщило о 150 тысячах россиян, вернувшихся жить на родину из-за границы
10:27
В финских аэропортах готовятся к отмене рейсов из-за очередной стачки
10:21
В Калининском районе горела мебельная фирма
10:15
Пешие прогулки побудили петербуржца заплатить алименты
10:09
"Квадрат": Эксперты назвали стоимость самых дорогих и самых дешевых студий
10:03
СМИ: Главари ИГ покинули свою "столицу" Ракку
09:57
Ирландец прокатился от Зимнего дворца до Авиагородка за 16 тысяч
09:49
В Дании школьник раскопал обломки немецкого самолета с останками пилота в кабине
09:41
Нефть Brent упала ниже $53
09:33
«Проверив счетчики», мошенницы прихватили 1,5 млн у петербургского пенсионера
09:25
Участники блокады Донбасса отказались сдать оружие
09:17
Лжеминер помешал торговцу цветами на Московском сделать кассу 8 марта
09:09
Супружеская ссора в соцсети легла в основу заявления об угоне в Петербурге
09:01
У кассы в «Магните» в Купчино забыли ружье
08:53
Безработный петербуржец пошел за подарками и лишился Mercedes за 6,5 млн
08:45
Индия потребовала от РФ передачи технологий по истребителю пятого поколения
08:37
Из горящего дома на Замшиной эвакуировали 12 человек
08:29
СМИ: Республиканец Хантсман согласился стать послом США в России
08:21
Шесть машин пострадали в огне у "Елизаровской"
08:13
Конгресс запретил Пентагону сотрудничество с "Рособоронэкспортом"
08:05
В Колпино ночью тушили пожар в жилом доме
03:25
Продолжение “На игле” выходит на экраны
03:11
Книгу о моде 1920-х годов представят в «Росфото»
02:58
Том Хиддлстон сразится с Кинг-Конгом
02:47
Легенда Франции выступит в Петербурге
02:28
Рассел Кроу и Аманда Сейфрид наладят отношения
02:12
Исландские Árstíðir сыграют с российскими Iamthemorning
01:53
Александр Васильев согреет модниц русским стилем
01:32
Ник Перумов объяснит, как скрестить стимпанк и славянское фэнтези
01:17
Шайа ЛаБаф сыграет ветерана войны в Ираке
08/03
Опаздывающий "Аллегро" прибыл в Петербург
08/03
"Аллегро" встал на границе с Финляндией из-за сломанного впереди состава
08/03
Полиция в Петербурге отпустила задержанных на марше феминисток
08/03
«Мастер» парковки получил «призы» на Бобруйской улице
08/03
В Ленобласти мокрое ненастье
08/03
Полицейский открыл стрельбу по коллегам в кафе в Дагестане
08/03
СКА начал серию с «Динамо» с поражения
08/03
При столкновении поезда с автобусом в Миссисипи погибли четыре человека
08/03
КНДР: В Малайзии погиб не Ким Чон Нам, а гражданин республики Ким Чхоль
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
09.03.2017 11:55
4 Комментариев

Как Петербург готов к Кубку конфедераций

Ровно 100 дней осталось до старта Кубка конфедераций — генеральной репетиции чемпионата мира 2018 года. «Фонтанка» рассказывает, в каком состоянии город подошел к этой важной дате.
Как Петербург готов к Кубку конфедераций
Михаил Огнев

Кубок конфедераций – 2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля в четырех городах: Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Рассматривается как генеральная репетиция перед чемпионатом мира 2018 года. В Кубке принимают участие  победители каждого из шести континентальных чемпионатов. В этот раз это: Россия (как хозяйка турнира), Германия, Австралия, Чили, Мексика, Новая Зеландия, Португалия и Камерун. Петербургу отведена главная роль. В Северной столице пройдут матч-открытие (Россия — Новая Зеландия, 17 июня), еще две встречи группового этапа (22 и 24 июня) и финал (2 июля). Поэтому вдвойне важно не упасть в грязь лицом. Итак, вот с чем город подходит к этой круглой дате — 100 дней до начала турнира.

Стадион

На «Санкт-Петербург Арене» (именно так официально будет называться новый стадион на Крестовском острове во время проведения Кубка конфедераций – 2017 и чемпионата мира – 2018) уже можно ходить без строительной каски. Это подтвердили два тестовых мероприятия, проведенных на ней в феврале. По крайней мере, ни один человек в ходе них не пострадал. Другое дело – газон. Его состояние на данный момент вызывает определенные сомнения. Даже при взгляде с верхних ярусов трибун газон выглядит непрезентабельно. По информации «Фонтанки», в футбольном клубе «Зенит», которому уже 23 апреля предстоит первый тестовый матч на этом стадионе против «Урала», вообще не понимают, как на таком газоне можно играть. Впрочем, как справедливо отметил директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит во время заключительного инспекционного визита 27 февраля, «если бы вы лежали вне пределов стадиона месяцев шесть, вы бы тоже так выглядели». Вице-губернатор Игорь Албин, курирующий строительство стадиона, уверен, что к 23 апреля поле будет полностью пригодно для игры в футбол.

Тренировочные площадки

Как известно, в каждом городе – участнике чемпионата мира — 2018 по три официальных тренировочных площадки. Так как в Петербурге пройдет еще и Кубок конфедераций, а регламент в нем по тренировочным площадкам тот же, то они должны быть готовы к июню 2017 года. 

Располагаться они будут по следующим адресам: стадион «Смена» (ул. Верности, 21), стадион «Петровский» и стадион «Турбостроитель» (Металлистов, уч.1, возле дома 14 по Шепетовской улице). Как ранее сообщалось, первым двум необходима была лишь реконструкция (практически номинальная), а вот «Турбостроитель» пришлось сносить и строить заново, настолько там все находилось в запущенном состоянии. И именно к стадиону на Металлистов изначально было больше всего вопросов. В настоящий момент он вот в таком состоянии:

Как Петербург готов к Кубку конфедераций

На первый взгляд дилетанта может показаться, что работы там еще полным-полно, и за три оставшихся месяца довести его до ума вряд ли можно успеть. Смущает еще и информационная табличка на заборе, где сказано, что срок сдачи – декабрь 2017. Однако в комитете по строительству, который является заказчиком объекта, нас заверили, что указанная дата – лишь юридические тонкости, и в реальности стадион будет введен в эксплуатацию к началу Кубка конфедераций.

«На данный момент завершено строительство здания корпуса команд в блоке с КПП и техкорпуса с конференц-залом и буфетом, выполнены работы по подведению инженерных коммуникаций к вновь построенным зданиям. Ведутся работы по внутренней и наружной отделке зданий, работы по устройству футбольного поля.  Приступили к выполнению работ по благоустройству территорий. Завершается монтаж транспортного КПП и системы наружного освещения», – рассказали в комитете.

Ведет строительство ООО «ГидроПромСтрой», с которым в ноябре 2016 был заключен контракт на 367 млн рублей.

По поводу «Смены» и «Петровского» переживать не стоит точно.

«ФК «Зенит» с 2009 года проводил масштабную реконструкцию Академии, результатом которой стало появление шести современных полей, крытого манежа и интерната с гостиницей. В настоящий момент Академия полностью соответствует требованиям ФИФА к тренировочным площадкам Кубка конфедераций. Все объекты функционируют в ежедневном режиме и не нуждаются в доработках. То же самое касается и «Петровского», – заявили в пресс-службе «Зенита».

На «Петровском» можно было играть в Лиге Европы уже в феврале, так что точно можно будет тренироваться в июне. Добавим лишь, что в минувший вторник стало известно, что до конца мая на стадионе отремонтируют и покрасят фасады. Для этих целей был объявлен конкурс стоимостью 5,5 млн рублей.

Базы для проживания команд

Таковых в Петербурге должно быть четыре: в Зеленогорске, Петродворце, Павловске и на базе ФК «Зенит» в Удельном парке (Аккуратова, д.7Б). Все они должны быть готовы уже в этом году, но в рамках Кубка конфедераций использоваться будет только одна из них – на Аккуратова, 7Б. Там будет базироваться судейский корпус. Все остальные базы на КК-2017 не понадобятся, так как участники турнира будут все время переезжать из города в город, не задерживаясь подолгу на одном месте. Сборные будут заселяться в гостиницы, аккредитованные FIFA. Как стало известно «Фонтанке», в Петербурге это The Corinthia Hotel St Petersburg (Невский пр-т., 57) и Solo Sokos Hotel Palace Bridge (Биржевой пер., 2).

Пресс-центр

Нам приятно, что о журналистах позаботились заранее: пресс-центр к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу уже открыли, и произошло это еще в январе 2017. Он разместился в Доме журналиста на Невском проспекте, 70. Доступ туда получат все представители СМИ, даже не имеющие аккредитации. Пресс-центр уже вовсю работает: время от времени там проходят различные пресс-конференции, посвященные КК-2017 и ЧМ-2018.

Центр регистрации и выдачи паспортов болельщиков

Тоже функционирует. Был открыт еще в декабре 2016. О том, как это происходило, и что нужно сделать, чтобы получить паспорт болельщика, мы уже писали. Подчеркнем лишь, что паспорт обязательно необходим для покупки билета. Сами же билеты по-прежнему доступны в свободной продаже на сайте FIFA.com/bilet,  и это единственное место, где официально разрешена продажа проходок.

Фан-зона

Официального решения по поводу того, где разместится фан-зона, а точнее говоря, «Фестиваль болельщиков FIFA», в Петербурге по-прежнему нет. Вариантов было несколько. В том числе Дворцовая площадь и площадка перед новым стадионом на Крестовском острове. Однако, судя по всему, основным местом сбора болельщиков, как и на чемпионате мира по хоккею в 2016 году, станет Конюшенная площадь. Тем не менее на сегодняшний день там нет вообще ничего, что бы напоминало о грядущих событиях.

«Город в настоящий момент предложил использовать Конюшенную площадь. Фестиваль болельщиков FIFA – это огромное культурно-массовое мероприятие, которое длится 30 дней, весь чемпионат, где активно работают спонсоры турнира, проходят культурно-массовые мероприятия и телетрансляции всех матчей. На фестивале, как правило, присутствует в пять раз больше болельщиков, чем на трибунах», – рассказал «Фонтанке» Дмитрий Шнейдер, руководитель Управления по подготовке объектов Петербурга к ЧМ-2018 года автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018». Таким образом, Конюшенная должна быть готова к визиту даже не десятков тысяч болельщиков.  

Дорожные проекты

Среди тех, что должны быть осуществлены к Кубку конфедераций, есть два основных – это расширение развязки Дунайского проспекта и Пулковского шоссе и строительство Яхтенного моста.

Расширение развязки призвано избавить от пробок, которые образуются на пути из аэропорта Пулково в город, существенно сократив время в пути по этому маршруту, так как никакого рельсового транспорта до аэропорта так и не появилось. Она рассчитана на восемь полос движения на Пулковском шоссе, на шесть полос – на Дунайском пр. и четыре – на Кубинской и Предпортовой ул. Также будут построены 21 съезд и пять подземных переходов. В общей сложности – 38 тысяч кв. м дополнительной проезжей части. Стоимость проекта 11,6 млрд рублей. Строительство ведет ЗАО «Пилон». Как заверили «Фонтанку» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, на текущий момент развязка готова более чем на 80 процентов. В мае ее планируется уже открыть, в июне завершить полностью весь комплекс работ, включая благоустройство.

Яхтенный мост, который станет самой длинной пешеходной переправой в городе (1 км), называют народной стройкой. Работы оплатили крупнейшие компании Петербурга, получающие крупные контракты по ремонту и строительству дорог. В числе «спонсоров», которые передадут мост в дар Санкт-Петербургу, компании «Пилон», «Метрострой», «АБЗ-Дорстрой», «ВАД» и «ПО «Возрождение». В общей сложности они вложили в проект 2 млрд рублей. Пропускная способность составит 18 тысяч человек в час.

О текущем состоянии моста «Фонтанке» рассказал директор по производству ЗАО «Пилон» Дмитрий Календарев:

«В настоящий момент мост в створе Яхтенной улицы с выходом на Крестовский остров готов на 85%. Работы ведутся в соответствии с графиком.  Завершен монтаж пролетных строений, выполняется облицовка подпорной стенки, в финальной стадии работы по устройству мостового полотна, ведется устройство перильного ограждения моста, завершается монтаж парапетного ограждения. В ближайшее время (по достижении устойчивой плюсовой температуры воздуха) компания продолжит работы по устройству дорожной одежды пролетного строения. К 14 апреля – дате проведения тестовых мероприятий для определения готовности инфраструктуры к Кубку конфедераций – ЗАО «Пилон» обеспечит тестовый проход по новому мосту».

Как Петербург готов к Кубку конфедераций

Транспорт

В рамках подготовки к Кубку конфедераций – 2017 и чемпионату мира – 2018 город собирался закупить 125 автобусов-«гармошек», 19 трамваев и 354 вагона метро. В конкурсе на поставку автобусов на общую сумму 2,3 млрд рублей в октябре 2016 победило ООО «Национальный оператор общественного транспорта». Автобусы будут курсировать по шаттловым маршрутам, доставляя зрителей к стадиону от станций метро, зон парковки легкового транспорта, аэропорта. На текущий момент, как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета по транспорту, первая партия из восьми автобусов уже прибыла. Остальные должны прийти до конца марта 2017 года.

19 новых трамваев также будут ходить в режиме шаттлов, перевозя пассажиров от станций метро «Старая Деревня» и «Черная речка» до улицы Савушкина, откуда по Яхтенному мосту болельщики смогут добраться до стадиона. Контракт на их поставку на сумму 900 млн рублей был заключен в сентябре 2016 с Усть-Катавским вагоностроительным заводом из Челябинской области. Пока город не получил ни одного трамвая. К Кубку конфедераций должны поставить 16 единиц, еще три – в апреле 2018 года.

Из обещанных 354 вагонов метро в 2016 году было поставлено 138, еще 12 поставят в апреле 2017, оставшиеся 204 – к апрелю 2018 года, то есть уже к чемпионату мира, правда, с ними, как писала «Фонтанка», есть технические проблемы.

Что касается доставки болельщиков от Пулково то, как рассказали в комитете по транспорту, будут следовать автобусы-шаттлы к площади Восстания и к автобусной станции «Крестовский остров». Плюс по-прежнему будут работать регулярные автобусные маршруты №№ 39 и 39Э. Автобусный маршрут № 39Э признан маршрутом спортивных соревнований, поэтому для болельщиков на нем будет бесплатный проезд в день матча, на который у них куплен билет.

Метро «Новокрестовская» к Кубку конфедераций уже точно не успеет.  Теперь станцию метро «Новокрестовская» в Петербурге планируется сдать только 30 апреля 2018 года. Впрочем, о ней заявляли именно как о стройке к ЧМ, хотя планировали сдать еще в начале 2018-го.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (4)
Luarvik
9 марта 2017 г. 13:37
Город в таком позорном состоянии, в каком не был со времен 90-х. В центре все дороги разбиты, разметки нигде нет. Таких мест как бутылочное горлышко на Богатырском, о котором здесь же писали — десяток. Это такой позор, что власти не могут справиться с такой копеечной историей, заставляя тысячи жителей ежедневно проклинать все на свете. Конечно, ту часть города, что задействуют к Кубку, сумеют напидорить к приезду гостей. Это все, что власти беспокоит — что скажет император. Мнение жителей там никого не интересует.
Znatoki
9 марта 2017 г. 13:31
Что-то про намыв на Крестовском не слова, там ведь парковки расположены и тоже должны быть к Кубку конфедерации готовы!!!
Иван Петров
9 марта 2017 г. 13:17
Что-то мне подсказывает, что этот "Праздник футбола" обернётся каким-нибудь позорищем... И не одним. И не только выступлением "сборной" РФ..
taguan
9 марта 2017 г. 13:01
в Нью-Васюках когда нибудь будет достроен Богатырский пр??
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27

МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону

В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50

Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ

У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23

31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ

Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На "Санкт-Петербург Арене" представили Кубок конфедераций
СКА начал серию с «Динамо» с поражения
Серена Уильямс потеряет титул первой ракетки мира
«Реал» и «Бавария» прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов
Трибуны на ЧМ-2018 займут "ложкари"
Мутко анонсировал изменения в структуре РФС
Смольный обновит фасады «Петровского» к Кубку Конфедераций
Экс-хоккеист СКА извинился за слова о том, что не хотел бы заняться сексом с негритянкой
СМИ: МОК задумался об отстранении России от Олимпиады-2018
Федерация хоккея России задолжала 30 млн спорткомитету Петербурга за ЧМ по хоккею
Как Петербург готов к Кубку конфедераций
Во всем виноват «Витязь»
Маурисио: ЦСКА знал, что мы будем делать
Один удар в створ
Все, что надо знать о матче ЦСКА - «Зенит»
Первое испытание для Знарка
Главный судья матча в Архангельске: Такого не было ни в одном виде спорта
В чем признался Путин
Стадион на Крестовском не ждет автомобилистов
"Самый позорный момент российского спорта"
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Басни Крылова: как критиковать всех подряд и быть любимцем власти

СКА начал серию с «Динамо» с поражения

Петербургских феминисток задержали за акцию по "захвату Кремля"

Мотоциклисты устроили покатушки на тающем льду канала Грибоедова

ДПС поздравляет с 8 Марта

vk.com/Пискаревка

При пожаре на Замшиной улице пострадали две квартиры

Новости компаний
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
«Главстрой-СПб»
15.06.2016 13:26
«Главстрой-СПб» выступит соорганизатором велопробега «Белые ночи»
Компания «Главстрой-СПб», выступит партнером и соорганизатором городского велопробега «Белые ночи». В этом году традиционную программу дополнят массовые спортивные мероприятия на территорияхжилого комплекса «Северная долина» и нового жилого района «Юнтолово»
SPORT ZONE
25.05.2016 10:21
В Петербурге появились спортивно-игровые площадки Sport Zone
Что может быть лучше, чем собраться компанией и организовать турнир по мини-футболу или хоккею на траве, сыграть партию в бадминтон или настольный теннис? Теперь это стало возможно в любую погоду в новых игровых центрах SPORT ZONE
Tele2
13.05.2016 16:18
Tele2 подготовила сеть к чемпионату мира по хоккею
Сеть Tele2 полностью готова к повышенным нагрузкам в связи с проведением чемпионата мира по хоккею. Техническая служба оператора провела расширение емкости каналов связи в районах проведения массовых мероприятий, в том числе в СК «Юбилейный»
КЕЙ
26.04.2016 09:00
КЕЙ расширяет линейку спортивных гаджетов
В 2014 году ассортимент сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ пополнился новой товарной группой – спортивными гаджетами. За 1,5 года продаж «умные» браслеты или фитнес-трекеры перешли из категории новинок рынка в категорию востребованных покупателями товаров
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.