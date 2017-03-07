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07.03.2017 17:42

На «Пионерской» нашли подозрительный предмет

Полицию и взрывотехников ОМОНа вызвали на станцию петербургского метро «Пионерская» днем 7 марта. Там нашли подозрительный цилиндрический предмет.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербурге и области, специалистов-взрывотехников в подземку вызвали около 17.20. В верхнем вестибюле станции «Пионерская» нашли подозрительный предмет.

При ближайшем рассмотрении бесхоз оказался забытым термосом размером 25 на 40 сантиметров. Станция на время проверки не закрывалась для пассажиров.


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