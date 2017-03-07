Полиция проводит проверку из-за нападения на журналистов в Кузьмолово
После нападения на сотрудника Ленинградской областной телекомпании начата проверка на предмет воспрепятствования работе журналистов.
Подробнее на 47news.
После нападения на сотрудника Ленинградской областной телекомпании начата проверка на предмет воспрепятствования работе журналистов.
Подробнее на 47news.
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