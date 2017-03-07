Более 60 человек получили травмы из-за ледяного дождя в Москве

Более 60 человек обратились за медицинской помощью из-за ледяного дождя и гололеда в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Столичные медики за минувшие сутки оказали помощь 67 пострадавшим в результате ледяного дождя", – сказал сотрудник пресс-службы.

Вечером в понедельник на дорогах в Москве образовался сильный гололед. По сообщениям синоптиков, он возник из-за "переохлажденного дождя" – осадков в виде замерзших "шариков-ледышек" с водой внутри, которые при попадании на тротуары и дороги образовывали ледяную корку.