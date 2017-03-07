Bloomberg: Россия выходит из рецессии

Экономика России медленно выходит из самой затяжной за последнее двадцатилетие рецессии, экономический спад закончился раньше, чем это прогнозировал Центральный банк, сообщает 7 марта агентство Bloomberg.

ЦБ РФ предсказывал, что ВВП покажет квартальный рост только во второй половине 2016 года, но, по новым данным, рост проявлялся уже в первом квартале 2016 года. Впрочем, восстановление во многом связано с изменившейся методикой подсчета затрат на вооружение и растущими ценами на нефть.

Опрошенные агентством специалисты ожидают, что к концу 2017 года инфляция в России замедлится до 4,3%. ЦБ ставит целью достижение инфляции в 4% к этому сроку.